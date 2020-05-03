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وزيرة الصحة: العالم يتعايش الفترة المقبلة مع فيروس كورونا

تحرير:محمد فتحي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م
هالة زايد
هالة زايد
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، كلا من مستشفيات "صدر العمرانية، حميات إمبابة، وصدر إمبابة"، وذلك استكمالًا لجولاتها التي بدأتها أمس للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لمستشفيات الحميات والصدر، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى صدر العمرانية، حيث تفقدت أدوار وأقسام المستشفى الداخلية والسعة السريرية، حيث تبلغ 70 سريرًا، كما سيتم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وأجهزة التنفس الصناعي وتجهيز الرعاية كاملة، وذلك خلال الأسبوع الحالي حتى تعمل المستشفى
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مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

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