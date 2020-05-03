سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفاصيل مشروع قانون الرسوم الإضافية على الانترنت والسجائر والبنزين

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م
وزير المالية
وزير المالية
أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة. ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
1-البند (9) المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد. 2-البند 10..استخراج
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي

الحكومة تكشف ضوابط وموعد عودة السياحة الداخلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن قطاع السياحة والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس "كورونا”، وذلك في ظل الأهمية البالغة للقطاع كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.?
القمح -5

التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
كورونا والحجر الصحي (15)

أسترازينيكا تسابق الزمن لتطوير مصل ضد فيروس كورونا

وقعت شركة أسترازينيكا العالمية للمستحضرات الدوائية اتفاقية تعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير وطرح مصل للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. يهدف البروتوكول إلى توفير المصل المحتمل ChAdOx1 nCoV-19 للمرضى، والذي طوره معهد جينر ومجموعة أوكسفورد للقاحات، التابعين لجامعة أوكسفورد. وبناء على التعاون سوف تعمل شركة أسترازينيكا على تطوير المصل، بالإضافة إلى تصنيعه وطرحه في جميع أنحاء العالم. وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا عالمياً: "نحن بحاجة إلى اكتشاف مصل للقضاء على الفيروس بأسرع وقت لمواجهة الانتشار المستمر عالمياً.
بورصة (2)

البورصة تخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556.4 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1197.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101.2 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]