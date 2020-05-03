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الصحة: تسجيل 272 حالة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

تحرير:محمد فتحي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 7 حالات بعزل العجمي.. واستقبال المرضى بالمدن الجامعية الثلاثاء

تماثلت 7 حالات للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم بمستشفى العجمى النموذجى، غرب الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمي النموذجي، إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء تماما من الإصابة للفيروس وذلك بعد الاصابة بالفيروس، مؤكدة أنهم خضعوا لسحب عينتين قبل السماح بخروجهم وتبين سلبية العينات ما سمح لهم بالخروج والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
طقس-حار-مياه

مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
مكرم-محمد-احمد

الأعلى للإعلام: الارتقاء بالدراما جعلها أكثر جذبا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، عن تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتي تهدف لحماية حقوق المشاهدين، مضيفا أن هناك تزايد في المساحات التي خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتي جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التي تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث في بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.
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كورونا والحجر الصحي (12)

فحص قرية المسيري في الإسكندرية بعد إصابة 18 شخصًا بكورونا

قامت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لسكان قرية المسيري، بإحدى قرى العامرية، غرب المدينة، لتوقيع الكشف الطبي وفحص الوضع الصحي لحالة سكان القرية وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل القرية لنحو 18 حالة، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة برفع تقرير طبي مفصل عن الوضع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ القرار سواء بعزل القرية من عدمه خلال المرحلة المقبلة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أكبر حصلية.. الصحة: تسجيل 248 حالة جديدة بكورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 169 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
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