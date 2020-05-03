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77 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء، لافتا أن الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262، وفقا لروسيا اليوم.
وتابع البيان: أن مجموع الإصابات بلغ 2296، والوفيات 97 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1490.وفي وقت سابق، استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ
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الحريري يعلن انضمامه لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، عن انضمامه للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ نشر تدوينة على موقع تويتر قال فيها: «أضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء و الصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، كي يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا 19، والله دائما سميع مجيب».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن يدعو الفلسطينين للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، مشاركته في دعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، تحت عنوان "الصلاة من أجل الإنسانية"، إذ قال الرئيس الفلسطيني، أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (10)

المغرب يُسجل 174 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903، كما سجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة. كانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 20 مايو المقبل.
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سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
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فيروس كورونا

الصحة العالمية: كورونا طبيعي المنشأ وانتقل من الحيوان للبشر

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا من أصل طبيعي، داعية لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وكيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر، يأتي ذلك ردا على ما أعلنه ترامب بأن لديه أدلة بأن فيروس كورونا صُنع في مختبر صيني، إذ شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس، وفقا لما ذكرته دويتشيه فيله. وقال خلال مؤتمر صحفي: «نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ»، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 75 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا امستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط، مبينا أنه تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مضيفا، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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204 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي. وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. ?وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بفيروس كورونا ، بينما تعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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تسجيل 57 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين، مضيفا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء»، مشيرا أنه «تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وأشار البيان، إلى أن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263.
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