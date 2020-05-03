77 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء، لافتا أن الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع البيان: أن مجموع الإصابات بلغ 2296، والوفيات 97 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1490.وفي وقت سابق، استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ