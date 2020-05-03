رعب باسم ياخور في «رامز مجنون رسمي» يصدم الجمهور

تحرير:هالة صقر ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م

رامز جلال

حالة من الصدمة سيطرت على متابعي برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعد حالة الخوف والرعب التي سيطرت على الفنان باسم ياخور ضيف الحلقة، فالجمهور رسم صورة لشخصية باسم من خلال دوره في فيلم "خليج نعمة" كشخص قاسٍ لا يعرف المشاعر، ولكن حلقة رامز كشفت عكس ذلك، إذ كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات عن هذا الأمر منها: "كنا ظالمينه باسم ياخور طلع غلبان"، "وأنا إللي كنت فاكره قوي طلع شغل أفلام"، "كل إللي عملتو في خليج نعمه طلع عليك في رامز".

وتابع جمهور باسم ياخور: "لا طول ولا عضلات"، "عشت وشفتك مرعوب بعد ما رعبتنا في خليج نعمة"، "ما إنت طلعت بتخاف أهو يا أستاذ باسم دا إنت عليك واحدة جنا في خليج نعمة ما بتنيمنيش"، كنت فاكرك نينجا". تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة