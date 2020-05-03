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رعب باسم ياخور في «رامز مجنون رسمي» يصدم الجمهور

تحرير:هالة صقر ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م
رامز جلال
رامز جلال
حالة من الصدمة سيطرت على متابعي برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعد حالة الخوف والرعب التي سيطرت على الفنان باسم ياخور ضيف الحلقة، فالجمهور رسم صورة لشخصية باسم من خلال دوره في فيلم "خليج نعمة" كشخص قاسٍ لا يعرف المشاعر، ولكن حلقة رامز كشفت عكس ذلك، إذ كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات عن هذا الأمر منها: "كنا ظالمينه باسم ياخور طلع غلبان"، "وأنا إللي كنت فاكره قوي طلع شغل أفلام"، "كل إللي عملتو في خليج نعمه طلع عليك في رامز".
وتابع جمهور باسم ياخور: "لا طول ولا عضلات"، "عشت وشفتك مرعوب بعد ما رعبتنا في خليج نعمة"، "ما إنت طلعت بتخاف أهو يا أستاذ باسم دا إنت عليك واحدة جنا في خليج نعمة ما بتنيمنيش"، كنت فاكرك نينجا". تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة
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عادل-امام

عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك

ظهر الزعيم عادل إمام في فيديو نادر خلال مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم، التي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير. وشارك الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو على حسابه عبر تويتر وعلق قائلا: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير ظهر عادل إمام وهو يلعب لصالح النادي الأهلي، ويقوم بإظهار مهاراته في اللعب بطريقه كوميدية، ما دفع الحكم جمال الغندور بإعطاءه إنذار لتعمده التسخين لفترة طويلة.
مدحت العدل

السيناريست مدحت العدل عن هنادي مهنا: «بنت الوز عوام»

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بأداء الفنانة هنادي مهنا في مسلسلي "خيانة عهد والفتوة"، إذ كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏الشابة الجميلة الموهوبة هنادي هاني مهنا بنت الفنان والصديق هاني مهنا انتظروها في السنوات القادمة.. موهبة مبشرة تمامًا ..أراها في "خيانة عهد" و "الفتوة" فيتبادر إلى ذهني المثل "بنت الوز عوام". هنادي مهنا في السباق الرمضاني بشخصيتان مختلفتان، وتؤدي شخصية "سارة" في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

دراما رمضان حضرت والكوميديا الهادفة لم تأتِ بعد

ما بين قنوات فرضت مسلسلاتها وبرامجها الترفيهية على مائدة الخريطة الرمضانية، ومنافسة شرسة وتحدٍّ كبير من النجوم للفوز بـ"رضا" الجمهور الذى يبقى وحده من يملك "مصير" استمرارها أو الابتعاد عنها بضغطة واحدة على"ريموت" التليفزيون، ومع أولى الحلقات وقعت بعض الأعمال فى مرمى الإشادة والنقد، لا سيما أن تلك الفترة التى تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعته من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال والعزل المنزلى كإجراءات وقائية، ضاعفت أعداد المتابعين للدراما الرمضانية عن السنوات السابقة، مما جعل السباق صعبا على النجوم وشركات الإنتاج، خاصة أن المشاهد أصبح بمثابة ناقد.
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حمدى-الميرغني

«طيب وغلبان».. تعاطف مع حمدي الميرغني بسبب رامز جلال

لاحظ متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي"، أن الفنان رامز جلال استخدم طرق لمضايقة الفنان حمدي الميرغني خلال المقلب أكثر من الذي استخدمها في الحلقات الأخرى مع باقي الفانيين، وهو ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يعللون ذلك بأن الميرغني "طيب وغلبان"، إذ تفاعل مغردو "تويتر" مع الحلقة بالعديد من التعليقات منها: "الحلقة دي بينت كم الطيبة إللي فيها حمدي الميرغني ورامز استغل النقطة دي"، "رامز زودها مع حمدي الميرغني عشان طيب وغلبان"، "بعيدا عن أي حاجة حمدي دا طيب وغلبان جدا".
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
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محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»

ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».
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حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
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