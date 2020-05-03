المغرب يُسجل 174 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٦ م

كورونا

سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903، كما سجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة. كانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 20 مايو المقبل.

ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، ويمنع منعا بات على المواطنين الخروج بعد السادسة مساء، وفقا لسبوتنيك.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي،