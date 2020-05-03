شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

رامز جلال

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.

وسأله رامز جلال عن أفضل ممثل يليه في مصر قال "ياخور" خوفا من الثعبان الذي لامس وجهه: "يحيى الفخراني"، ليجبره رامز أن يقول أن شقيقه ياسر جلال هو افضل ثاني ممثل بعده. باسم ياخور قرر الرد على رامز وقذفه بالحذاء قبل أن يسقط في حوض المياه، وقام بإيقاع رامز من على السلالم وجره على الأرض. تعتمد فكرة البرنامج