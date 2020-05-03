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شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
وسأله رامز جلال عن أفضل ممثل يليه في مصر قال "ياخور" خوفا من الثعبان الذي لامس وجهه: "يحيى الفخراني"، ليجبره رامز أن يقول أن شقيقه ياسر جلال هو افضل ثاني ممثل بعده. باسم ياخور قرر الرد على رامز وقذفه بالحذاء قبل أن يسقط في حوض المياه، وقام بإيقاع رامز من على السلالم وجره على الأرض. تعتمد فكرة البرنامج
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ريهام حجاج

الجمهور: مين اللي قتل نهى في «لما كنا صغيرين»؟

أثار مسلسل "لما كنا صغيرين" الجدل حول مقتل نهى، والتي تجسدها الفنانة نسرين أمين، وأصبح الجمهور في حيرة ويتساءل: "مين اللي قتل نهى"، ويؤكد المخرج والفنانون، أنه ما زال هناك مفاجآت ستدهش الجمهور خلال الحلقات القادمة، فالغموض يحيط بالجميع الآن، إذ تختلف دوافع كل شخص لقتل نهى، ولكن الشكوك تتزايد حول محمود حميدة (سليم)، الذي يتاجر في المخدرات، وربما أخوها الشيخ حامد هو من فعل ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الجمهور أشاد أيضًا بدور الفنان خالد النبوي، وأطلقوا عليه "رئيس جمهورية التمثيل".
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سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.
أحمد مجدي - تصوير دعاء السيد

ظهور أحمد مجدي في «النهاية» يفاجئ جمهور «فرصة تانية»

فوجئ متابعو مسلسل "فرصة ثانية" بظهور كلا من الفنان أحمد مجدي والفنان عمرو الشناوي في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية، ليأتي رد الفعل الأوال من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا،إذ علق أغلبهم: "هما فتحوا النهاية على فرصة تانية.. مين فتح الباب".
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رامز-جلال (2)

رعب باسم ياخور في «رامز مجنون رسمي» يصدم الجمهور

حالة من الصدمة سيطرت على متابعي برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعد حالة الخوف والرعب التي سيطرت على الفنان باسم ياخور ضيف الحلقة، فالجمهور رسم صورة لشخصية باسم من خلال دوره في فيلم "خليج نعمة" كشخص قاسٍ لا يعرف المشاعر، ولكن حلقة رامز كشفت عكس ذلك، إذ كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات عن هذا الأمر منها: "كنا ظالمينه باسم ياخور طلع غلبان"، "وأنا إللي كنت فاكره قوي طلع شغل أفلام"، "كل إللي عملتو في خليج نعمه طلع عليك في رامز".
حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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