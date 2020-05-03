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الأعلى للإعلام: الارتقاء بالدراما جعلها أكثر جذبا

تحرير:هالة صقر ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، عن تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتي تهدف لحماية حقوق المشاهدين، مضيفا أن هناك تزايد في المساحات التي خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتي جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التي تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث في بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.
وأشار المجلس أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان، والذي عرضت فيه أعمال درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعدد منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية، لافتا إلى أنه لذلك كانت الشاشات أكثر جذبا للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع في محتواها والأفكار الجديدة التي ناقشتها، منها ما يقدم
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كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 7 حالات بعزل العجمي.. واستقبال المرضى بالمدن الجامعية الثلاثاء

تماثلت 7 حالات للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم بمستشفى العجمى النموذجى، غرب الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمي النموذجي، إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء تماما من الإصابة للفيروس وذلك بعد الاصابة بالفيروس، مؤكدة أنهم خضعوا لسحب عينتين قبل السماح بخروجهم وتبين سلبية العينات ما سمح لهم بالخروج والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
طقس-حار-مياه

مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 272 حالة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
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«الأعلى للإعلام» يحذر من الفتن في ظل تفشي كورونا

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن هناك لجان مختصة لمتابعة كافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة وخاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة. وشدد المجلس على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون ضد أى مخالفة تتضمن تحريضاً أو إثارة للفتن بين الرأى العام فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا. وطالب المجلس بضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام بدعم الإجراءات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن حمايةً لأرواح المواطنين.
مكرم-محمد-احمد

الأعلى للإعلام يطالب الوسائل الإعلامية عدم بث الكآبة

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة وتشجيع الروح المعنوية التي تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددا على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية شهر رمضان، معربا عن شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التي تمر بها البلاد، واتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين معهم.
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