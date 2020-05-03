الأعلى للإعلام: الارتقاء بالدراما جعلها أكثر جذبا

تحرير:هالة صقر ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

مكرم محمد أحمد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، عن تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتي تهدف لحماية حقوق المشاهدين، مضيفا أن هناك تزايد في المساحات التي خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتي جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التي تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث في بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.

وأشار المجلس أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان، والذي عرضت فيه أعمال درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعدد منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية، لافتا إلى أنه لذلك كانت الشاشات أكثر جذبا للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع في محتواها والأفكار الجديدة التي ناقشتها، منها ما يقدم