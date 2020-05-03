أسترازينيكا تسابق الزمن لتطوير مصل ضد فيروس كورونا

اتفاقية شركة أسترازينيكا مع جامعة أوكسفورد البريطانية تهدف لتطوير مصل ضد فيروس كورونا، واطلاق تجارب سريرية لاختبار فاعلية عقار كالكوينس كعلاج محتمل لمرضي الوباء

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م

وقعت شركة أسترازينيكا العالمية للمستحضرات الدوائية اتفاقية تعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير وطرح مصل للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. يهدف البروتوكول إلى توفير المصل المحتمل ChAdOx1 nCoV-19 للمرضى، والذي طوره معهد جينر ومجموعة أوكسفورد للقاحات، التابعين لجامعة أوكسفورد. وبناء على التعاون سوف تعمل شركة أسترازينيكا على تطوير المصل، بالإضافة إلى تصنيعه وطرحه في جميع أنحاء العالم. وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا عالمياً: "نحن بحاجة إلى اكتشاف مصل للقضاء على الفيروس بأسرع وقت لمواجهة الانتشار المستمر عالمياً.

وأضاف سوريوت لهذا يركز التعاون على استقطاب الخبرات العالمية لجامعة أوكسفورد في علم اللقاحات لدمجها مع قدرات شركة أسترازينيكا في مجال التطوير والتصنيع والتوزيع. و نأمل ان هذا التعاون يسرع من تطوير المصل المضاد للفيروس وطرحه عالمياً للحماية من الوباء المميت والقضاء عليه".وأكد مينيه بانجالوس، نائب الرئيس

وأضاف سوريوت لهذا يركز التعاون على استقطاب الخبرات العالمية لجامعة أوكسفورد في علم اللقاحات لدمجها مع قدرات شركة أسترازينيكا في مجال التطوير والتصنيع والتوزيع. و نأمل ان هذا التعاون يسرع من تطوير المصل المضاد للفيروس وطرحه عالمياً للحماية من الوباء المميت والقضاء عليه".



وأكد مينيه بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأبحاث والتطوير بشركة أسترازينيكا عالمياً، قائلا: "ان هناك تعاون مثمر على مدار سنوات عديدة بين شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد لتطوير الأبحاث، ولذلك نحن متحمسون لهذا التعاون من أجل اكتشاف و تطوير المصل الجديد للوقاية من كوفيد-19 حول العالم. نحن دائما نتطلع إلى التعاون مع جامعة أوكسفورد والشركات المبتكرة مثل Vaccitech كجزء من شراكتنا الجديدة."



ومن جانبه صرح ألوك شارما، وزير شؤون الأعمال البريطاني: "يعد التعاون بين أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد بمثابة خطوة جادة يمكن أن تسرع من عملية ابتكار المصل ضد فيروس كورونا، كما ان هذا التعاون يؤكد على سرعة توفير المصل بأسرع وقت في حال اكتشافه من قبل معهد جينر التابع لجامعة أوكسفورد، وذلك بهدف حماية آلاف الأرواح من هذا المرض."



قال البروفيسور السير جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أوكسفورد: "ستكون شراكتنا مع أسترازينيكا عاملاً رئيسياً في محاربة الأوبئة لسنوات عديدة قادمة. وينبع ذلك من إيماننا أننا سوف نتمكن من بدء التحصين و التطعيم ضد الكورونا بمجرد أن يتم تصنيع مصل فعال معتمد. ولكن من المؤسف أن مخاطر الأوبئة الجديدة ستظل محتملة، ومن جانب آخر سيعمل مركز الأبحاث الجديد على زيادة معدل الاستعداد والجاهزية لمواجهة مثل هذه الأوبئة و التحديات".

وقالت البروفسير لويز ريتشاردسون، نائب ومستشار رئيس جامعة أكسفورد: "نحن فخورون في جامعة أوكسفورد بنتائج أعمال فريقنا الأكاديمي المتميز في معهد جينر ومجموعة أوكسفورد للقاحات. حيث أن تلك النتائج تمثل أفضل مبادئ الأبحاث والتعليم، والمساهمة في حماية العالم، والتي كانت المهمة الرئيسية لجامعة أوكسفورد لعدة قرون.



وأضافت: "سوف يضمن تعاوننا مع شركة أسترازينيكا وقاية جميع الشعوب من الفيروس، ليس فقط ببريطانيا بل لتشمل العالم كله وخصوصاً الدول النامية".



الجدير بالذكر أن المصل المحتمل قد دخل في المرحلة الأولى من التجارب السريرية في الأسبوع الماضي لدراسة مدى سلامته وفاعليته على المتطوعين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عام، وذلك على مستوى 5 مراكز تجريبية في جنوب إنجلترا. ويمكن أن تتوافر نتائج المرحلة الأولى الشهر القادم و الانتقال للمراحل الأخيرة من التجارب بحلول منتصف هذا العام.

وأكد الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، أن شركة أسترازينيكا هي شريك أساسي في دعم قطاع الصحة وتقديم الحلول الجديدة دائماً للمرضي. فمنذ انتشار هذا الوباء، ونحن نحرص علي دعم جهود وزارة الصحة المصرية بشتي الطرق للسيطرة علي فيروس كورونا، والآن نحن بصدد انتظار هذا المصل و ايضاً نتائج العلاج المحتمل اللذان قد يحملا أمل جديد بالعالم كله في حربنا ضد وباء الكورونا.



وصرح الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي للشركة في مصر، ان شركة استرازينيكا تكرس كل امكانياتها في البحث والتطوير لمحاربة هذا الوباء وبالقطع فإن التجارب السريرية التي يتم اطلاقها حالياً لإيجاد مصل وعلاج محتمل لهذا الوباء العالمي هي من اسرع الخطوات واكثرها جدية وذلك بفضل التعاون بين شركة أسترازينيكا والسلطات الصحية وكذلك مراكز الأبحاث العالمية والأكاديمية.