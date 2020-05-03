«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 135 وفاة بكورونا

تحرير:وكالات ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفيا خلال الساعات الـ24 الماضية استمرارا لتوجه انخفاض المعدل، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن أمس السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.

وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".وقررت فرنسا أمس السبت تمديد حالة الطوارئ