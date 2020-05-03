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«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 135 وفاة بكورونا

تحرير:وكالات ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفيا خلال الساعات الـ24 الماضية استمرارا لتوجه انخفاض المعدل، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن أمس السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.
وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".وقررت فرنسا أمس السبت تمديد حالة الطوارئ
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فيروس- كورونا (13)

كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
كيم-جونج أون

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية

كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة. وكانت الكوريتان قد تبادلتا إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.
كورونا والحجر الصحي (4)

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة قياسية ليوم واحد. وقالت السلطات إنّ عدد الإصابات الجديدة هو 10633، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة. وصارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة، غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
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كورونا

«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض. مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.
كورونا والحجر الصحي (4)

437 وفاة و3764 إصابة.. ضحايا كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا اليوم الإثنين، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعا في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام، وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام، علما بأن عدد الوفيات المسجل أمس كان 242 حالة. كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.
كورونا والحجر الصحي (8)

التزام سكندري بالحظر.. وتعافي 7 حالات بمستشفى العجمي

واصل السكندريين التزامهم بقرار حظر التجوال، اليوم الأحد، إذ فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على مخارج ومداخل المحافظة في إطار تنفيذ إجراءات الحظر، بينما طافت الدوريات الأمنية الموزعة بجميع الشوارع لمتابعة مدى تنفيذ الحظر ومنع استمرار عمل المحال التجارية غير المسموح بتواجدها لما بعد الساعة الخامسة مساءً، فيما قامت الأجهزة المعنية بالعمل على تعقيم عددًا كبيرًا من شوراع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كورونا والحجر الصحي (3)

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتراجع في أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي انتشر مؤخرا في عدد من دول العالم وأدى إلى إصابات ووفات الكثير من المواطنين، يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا، موضحة في مؤتمر صحفي لها نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مساء اليوم، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا كبيرا في الإصابات، متابعة: «تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة جدًا»، مضيفة: «لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي».
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