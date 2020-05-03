لاعب واتفورد يكشف عن رد فعل صلاح عندما طلب قميصه

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

محمد صلاح

كشف الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، عن الطريقة التي حصل بها على قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في البريميرليج، التي خسرها الريدز بثلاثية نظيفة. وتحدث بوسيتو مع صحيفة أوليه الأرجنتينية، قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا، أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم؟ صلاح، ماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي."

وواصل: "اقتربت من صلاح مع نهاية المباراة، واستخدمت اللغة الإيطالية لمعرفتي بأنه لعب في إيطاليا، سألته إذا كان بإمكاني الحصول على قميصه، وأجاب بالموافقة." وأوضح: "في غرفة خلع الملابس منحني قميصه، أرسلت إليه قميصي وأرسل القميص الخاص به، تفاجأت من رد فعله، لأن النتيجة كانت سلبية بالنسبة لفريقه، لكن كان