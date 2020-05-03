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الحكومة تكشف ضوابط وموعد عودة السياحة الداخلية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية، بحضور وزراء السياحة والآثار والصحة والطيران
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن قطاع السياحة والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس "كورونا”، وذلك في ظل الأهمية البالغة للقطاع كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.?
حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني. وشدد مدبولي، فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.  وأوضح وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة
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وزير-الماليه

تفاصيل مشروع قانون الرسوم الإضافية على الانترنت والسجائر والبنزين

أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة. ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
القمح -5

التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
كورونا والحجر الصحي (15)

أسترازينيكا تسابق الزمن لتطوير مصل ضد فيروس كورونا

وقعت شركة أسترازينيكا العالمية للمستحضرات الدوائية اتفاقية تعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير وطرح مصل للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. يهدف البروتوكول إلى توفير المصل المحتمل ChAdOx1 nCoV-19 للمرضى، والذي طوره معهد جينر ومجموعة أوكسفورد للقاحات، التابعين لجامعة أوكسفورد. وبناء على التعاون سوف تعمل شركة أسترازينيكا على تطوير المصل، بالإضافة إلى تصنيعه وطرحه في جميع أنحاء العالم. وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا عالمياً: "نحن بحاجة إلى اكتشاف مصل للقضاء على الفيروس بأسرع وقت لمواجهة الانتشار المستمر عالمياً.
بورصة (2)

البورصة تخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي لكل المؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556.4 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10199.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1197.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 1101.2 نقطة.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
مصطفى-مدبولي

رسميا.. السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الجمعة المقبل.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية، وذلك عقب زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي. وفور وصوله لمقر المشروع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
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