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السيناريست مدحت العدل عن هنادي مهنا: «بنت الوز عوام»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م
مدحت العدل
مدحت العدل
أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بأداء الفنانة هنادي مهنا في مسلسلي "خيانة عهد والفتوة"، إذ كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏الشابة الجميلة الموهوبة هنادي هاني مهنا بنت الفنان والصديق هاني مهنا انتظروها في السنوات القادمة.. موهبة مبشرة تمامًا ..أراها في "خيانة عهد" و "الفتوة" فيتبادر إلى ذهني المثل "بنت الوز عوام". هنادي مهنا في السباق الرمضاني بشخصيتان مختلفتان، وتؤدي شخصية "سارة" في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد.
مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض حاليا عبر شاشات القنوات الفضائية في رمضان، هو من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتؤدي الفنانة هنادي مهنا شخصية "شكر" ضمن أحداث مسلسل "الفتوة"،
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عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك

ظهر الزعيم عادل إمام في فيديو نادر خلال مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم، التي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير. وشارك الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو على حسابه عبر تويتر وعلق قائلا: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير ظهر عادل إمام وهو يلعب لصالح النادي الأهلي، ويقوم بإظهار مهاراته في اللعب بطريقه كوميدية، ما دفع الحكم جمال الغندور بإعطاءه إنذار لتعمده التسخين لفترة طويلة.
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رعب باسم ياخور في «رامز مجنون رسمي» يصدم الجمهور

حالة من الصدمة سيطرت على متابعي برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعد حالة الخوف والرعب التي سيطرت على الفنان باسم ياخور ضيف الحلقة، فالجمهور رسم صورة لشخصية باسم من خلال دوره في فيلم "خليج نعمة" كشخص قاسٍ لا يعرف المشاعر، ولكن حلقة رامز كشفت عكس ذلك، إذ كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات عن هذا الأمر منها: "كنا ظالمينه باسم ياخور طلع غلبان"، "وأنا إللي كنت فاكره قوي طلع شغل أفلام"، "كل إللي عملتو في خليج نعمه طلع عليك في رامز".
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

دراما رمضان حضرت والكوميديا الهادفة لم تأتِ بعد

ما بين قنوات فرضت مسلسلاتها وبرامجها الترفيهية على مائدة الخريطة الرمضانية، ومنافسة شرسة وتحدٍّ كبير من النجوم للفوز بـ"رضا" الجمهور الذى يبقى وحده من يملك "مصير" استمرارها أو الابتعاد عنها بضغطة واحدة على"ريموت" التليفزيون، ومع أولى الحلقات وقعت بعض الأعمال فى مرمى الإشادة والنقد، لا سيما أن تلك الفترة التى تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعته من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال والعزل المنزلى كإجراءات وقائية، ضاعفت أعداد المتابعين للدراما الرمضانية عن السنوات السابقة، مما جعل السباق صعبا على النجوم وشركات الإنتاج، خاصة أن المشاهد أصبح بمثابة ناقد.
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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال حوارها ببرنامج "Tha lnsider" بالعربي المذاع على قناة دبي عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة على حرصها على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في حالة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، وكذلك الصلاة والتروايح وقيام الليل. وأضافت: "أنا أحب طقوس رمضان واستمتع فيها وفي نفس الوقت أحب جو الدفا مع العيلة والأهل ولا أبالغ في قصص الأكل". وقالت إنها في حالة ارتباطها بالتصوير تستغل فترة "البريك" بالتعجيل في ختم القرآن، وعبرت عن سعادتها بأجواء التصوير ولمة الفطار وأن لها طابع خاص ووصفتها بـ"جو علية" لكن مختلف.
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«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.
يسرا

هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
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