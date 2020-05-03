السيناريست مدحت العدل عن هنادي مهنا: «بنت الوز عوام»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م

مدحت العدل

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بأداء الفنانة هنادي مهنا في مسلسلي "خيانة عهد والفتوة"، إذ كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏الشابة الجميلة الموهوبة هنادي هاني مهنا بنت الفنان والصديق هاني مهنا انتظروها في السنوات القادمة.. موهبة مبشرة تمامًا ..أراها في "خيانة عهد" و "الفتوة" فيتبادر إلى ذهني المثل "بنت الوز عوام". هنادي مهنا في السباق الرمضاني بشخصيتان مختلفتان، وتؤدي شخصية "سارة" في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد.

مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض حاليا عبر شاشات القنوات الفضائية في رمضان، هو من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتؤدي الفنانة هنادي مهنا شخصية "شكر" ضمن أحداث مسلسل "الفتوة"،