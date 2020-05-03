عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م

عادل إمام

ظهر الزعيم عادل إمام في فيديو نادر خلال مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم، التي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير. وشارك الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو على حسابه عبر تويتر وعلق قائلا: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير ظهر عادل إمام وهو يلعب لصالح النادي الأهلي، ويقوم بإظهار مهاراته في اللعب بطريقه كوميدية، ما دفع الحكم جمال الغندور بإعطاءه إنذار لتعمده التسخين لفترة طويلة.

في المقابل اعترض الزعيم عادل إمام على الإنذار، إذ قام بإخراج كارت أحمر من جيبه ليشهره في وجه "الغندور" بطريقة كوميدية وسط ضحك وتصفيق من الجماهير، وبعدها احتضن عادل إمام جمال الغندور وطاف الملعب لتحية الجمهور. ويشارك الزعيم عال إمام في السباق الرمضاني بمسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري، دلال عبد