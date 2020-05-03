شفاء 7 حالات بعزل العجمي.. واستقبال المرضى بالمدن الجامعية الثلاثاء

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م

كورونا

تماثلت 7 حالات للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم بمستشفى العجمى النموذجى، غرب الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمي النموذجي، إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء تماما من الإصابة للفيروس وذلك بعد الاصابة بالفيروس، مؤكدة أنهم خضعوا لسحب عينتين قبل السماح بخروجهم وتبين سلبية العينات ما سمح لهم بالخروج والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف مدير المستشفى، أن بخروج حالتين بعد الشفاء اليوم، فقد ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 87 حالة منذ بدء الأزمة، لافته أنه تم نقل 10 حالات ممن اقتربوا من الشفاء إلى عزل مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير بشرق المدينة ليرتفع العدد ل 242.في الوقت نفسه، أعلن الدكتور أيمن حافظ مدير عام مستشفى الحجر الصحي،