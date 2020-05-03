سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شفاء 7 حالات بعزل العجمي.. واستقبال المرضى بالمدن الجامعية الثلاثاء

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م
كورونا
كورونا
تماثلت 7 حالات للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة لهم بمستشفى العجمى النموذجى، غرب الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبوقير شرق المدينة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير ادارة مستشفى العجمي النموذجي، إن هناك حالتين تماثلتا للشفاء تماما من الإصابة للفيروس وذلك بعد الاصابة بالفيروس، مؤكدة أنهم خضعوا لسحب عينتين قبل السماح بخروجهم وتبين سلبية العينات ما سمح لهم بالخروج والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأضاف مدير المستشفى، أن بخروج حالتين بعد الشفاء اليوم، فقد ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 87 حالة منذ بدء الأزمة، لافته أنه تم نقل 10 حالات ممن اقتربوا من الشفاء إلى عزل مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير بشرق المدينة ليرتفع العدد ل 242.في الوقت نفسه، أعلن الدكتور أيمن حافظ مدير عام مستشفى الحجر الصحي،
اقرأ المزيد
طقس-حار-مياه

مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
مكرم-محمد-احمد

الأعلى للإعلام: الارتقاء بالدراما جعلها أكثر جذبا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، عن تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتي تهدف لحماية حقوق المشاهدين، مضيفا أن هناك تزايد في المساحات التي خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتي جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التي تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث في بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 272 حالة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (4)

شفاء حالتين من كورونا بالعجمي.. ونقل 14 للمدينة الشبابية في أبوقير

أعلنت مستشفى العجمي النموذجي المخصصة كحجر صحي لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تماثل حالتين جديدتين للشفاء من الإصابة بالفيروس بعد خضوعهما لفترة علاج بلغت نحو ثلاثة أسابيع خاضوا خلالها رحلة العلاج كاملة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي، إن المستشفى ودعت حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء وسط حالة من البهجة والسعادة على جميع المرضى والعاملين والأطبية والتمريض والمساعدين، بينما تواصل المستشفى علاج باقي الحالات.
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

«بهجة ووداع وفراق».. كورونا يحصد روح مسنة وشفاء أخر بالإسكندرية

«بهجة ووداع وفراق».. هذا هو الحال داخل مستشفيات العزل الصحي فى محافظة الإسكندرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ما بين وداع حالات تماثلت للشفاء واستقبال حالات جديدة وأداء صلاة الجنازة، حيث أعلنت، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بغرب المدينة، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا والسماح له بمغادرة الحجر الصحي، بعد التأكد من الشفاء تماما، لافته أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بلغ 82 حالة حتى الآن.
كورونا والحجر الصحي (9)

شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]