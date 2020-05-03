«كاهن مارجرجس» بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق الكنيسة

تحرير:محمد مجلي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م

حريق كنيسة_أرشيفية

كشف القس أوغسطينوس فؤاد، راعي كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل نشوب الحريق الذي وقع في الكنيسة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أكد أن الحريق اندلع بمقصف الكنيسة –الكانتين– مشيرًا أن سبب اندلاع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائي، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو أي إصابات أو أي خسائر بشرية، لافتًا أن الخسائر انحصرت في اشتعال النيران في مجموعة من الكراتين الخاصة بالسلع والبضائع فقط.

ونفى راعي كنيسة مارجرجس، وجود شبهة جنائية وراء وقوع الحريق، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق، مشيرا أن الكنيسة أصدرت بيانا سريعا نشرته عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، كشفت فيه تفاصيل الحادث وأكدت عدم وجود أي شبهة جنائية.كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا