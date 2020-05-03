ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م

ميدو

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".

وعن أزمة اتحاد الكرة والشركة الراعية، قال: "الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة واتوقع ان يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد!!". واختتم نجم الزمالك السابق، قائلا: "الاتحاد حصل على الضوء