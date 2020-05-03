رياضة

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م
ميدو
ميدو
يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
وعن أزمة اتحاد الكرة والشركة الراعية، قال: "الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة واتوقع ان يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد!!". واختتم نجم الزمالك السابق، قائلا: "الاتحاد حصل على الضوء
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محمد- صلاح‎

لاعب واتفورد يكشف عن رد فعل صلاح عندما طلب قميصه

كشف الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، عن الطريقة التي حصل بها على قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في البريميرليج، التي خسرها الريدز بثلاثية نظيفة. وتحدث بوسيتو مع صحيفة أوليه الأرجنتينية، قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا، أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم؟ صلاح، ماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي."
محمد صلاح

أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.
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رسميا.. الأهلي يحدد موقفه من استئناف النشاط الرياضي

أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي 2019/2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
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إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".
إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
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محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبًا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "تلقيت عروضا كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا: "لم أفكر أبدًا في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
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المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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