الحريري يعلن انضمامه لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

تحرير:محمد فتحي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م

سعد الحريري

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، عن انضمامه للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ نشر تدوينة على موقع تويتر قال فيها: «أضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء و الصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، كي يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا 19، والله دائما سميع مجيب».

كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، أمس السبت، نداءًاعالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ