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الحريري يعلن انضمامه لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

تحرير:محمد فتحي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
سعد الحريري
سعد الحريري
أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، عن انضمامه للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ نشر تدوينة على موقع تويتر قال فيها: «أضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء و الصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، كي يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا 19، والله دائما سميع مجيب».
كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، أمس السبت، نداءًاعالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن يدعو الفلسطينين للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، مشاركته في دعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، تحت عنوان "الصلاة من أجل الإنسانية"، إذ قال الرئيس الفلسطيني، أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (10)

المغرب يُسجل 174 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903، كما سجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة. كانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 20 مايو المقبل.
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77 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء، لافتا أن الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262، وفقا لروسيا اليوم.
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سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن يدعو الفلسطينين للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، مشاركته في دعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، تحت عنوان "الصلاة من أجل الإنسانية"، إذ قال الرئيس الفلسطيني، أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا.
احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
الحريري

سعد الحريري: أدعم إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة، مضيفًا في حديثه مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط، اليوم الخميس، مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن «لبنان إلى تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس»، مؤكدًا أنه مستمر بالمعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
ميشال-عون

ميشال عون: الحكومة تعمل على معالجة القضايا الملحة

علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، قائلا في تصريحات: «لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما»، متابعا: «الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية»، متابعا: «نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية، مؤكدا: «نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ».
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