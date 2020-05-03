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هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
هشام سليم
هشام سليم
حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
وخلال البرنامج، وجهت الدغيدي سؤالا ضمن فقرة «إيجابي ولا سلبي» عن رفض المنتجين العمل معه بسبب كثرة كلامه ليرد قائلا: «يمكن لكن أنا مش بتكلم كتير، أنا بتكلم عن حاجات شايفها غلط، وأظن إن الحال إللي إحنا فيه دلوقتي في السينما والتلفيزيون وإللي بيحصل عشان ننتج حاجات زي دي حاجة تثبت أني
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عادل-امام

عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك

ظهر الزعيم عادل إمام في فيديو نادر خلال مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم، التي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير. وشارك الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو على حسابه عبر تويتر وعلق قائلا: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير ظهر عادل إمام وهو يلعب لصالح النادي الأهلي، ويقوم بإظهار مهاراته في اللعب بطريقه كوميدية، ما دفع الحكم جمال الغندور بإعطاءه إنذار لتعمده التسخين لفترة طويلة.
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السيناريست مدحت العدل عن هنادي مهنا: «بنت الوز عوام»

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بأداء الفنانة هنادي مهنا في مسلسلي "خيانة عهد والفتوة"، إذ كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏الشابة الجميلة الموهوبة هنادي هاني مهنا بنت الفنان والصديق هاني مهنا انتظروها في السنوات القادمة.. موهبة مبشرة تمامًا ..أراها في "خيانة عهد" و "الفتوة" فيتبادر إلى ذهني المثل "بنت الوز عوام". هنادي مهنا في السباق الرمضاني بشخصيتان مختلفتان، وتؤدي شخصية "سارة" في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد.
رامز-جلال (2)

رعب باسم ياخور في «رامز مجنون رسمي» يصدم الجمهور

حالة من الصدمة سيطرت على متابعي برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعد حالة الخوف والرعب التي سيطرت على الفنان باسم ياخور ضيف الحلقة، فالجمهور رسم صورة لشخصية باسم من خلال دوره في فيلم "خليج نعمة" كشخص قاسٍ لا يعرف المشاعر، ولكن حلقة رامز كشفت عكس ذلك، إذ كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات عن هذا الأمر منها: "كنا ظالمينه باسم ياخور طلع غلبان"، "وأنا إللي كنت فاكره قوي طلع شغل أفلام"، "كل إللي عملتو في خليج نعمه طلع عليك في رامز".
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أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
غادة-عبد-الرازق-04

غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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