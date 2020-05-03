هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م

هشام سليم

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».

وخلال البرنامج، وجهت الدغيدي سؤالا ضمن فقرة «إيجابي ولا سلبي» عن رفض المنتجين العمل معه بسبب كثرة كلامه ليرد قائلا: «يمكن لكن أنا مش بتكلم كتير، أنا بتكلم عن حاجات شايفها غلط، وأظن إن الحال إللي إحنا فيه دلوقتي في السينما والتلفيزيون وإللي بيحصل عشان ننتج حاجات زي دي حاجة تثبت أني

وخلال البرنامج، وجهت الدغيدي سؤالا ضمن فقرة «إيجابي ولا سلبي» عن رفض المنتجين العمل معه بسبب كثرة كلامه ليرد قائلا: «يمكن لكن أنا مش بتكلم كتير، أنا بتكلم عن حاجات شايفها غلط، وأظن إن الحال إللي إحنا فيه دلوقتي في السينما والتلفيزيون وإللي بيحصل عشان ننتج حاجات زي دي حاجة تثبت أني كنت صح طول عمري».



وعرضت «الدغيدي» صورة للفنان هشام سليم برفقة نجله ووجهت له سؤلًا قائلة: «بنتك نورا عندها خلل هرموني»، ليرد على سؤالها قائلا: «بنتي نورا بقت إبني نور وبتتحول جنسيا وأنا ماستغربتش أبدًا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت وشايف إن جسمها جسم ولد وكنت على طول بشك في الحكاية دي».



وتابع سليم: «أنا قولتلها المطلوب منى إيه، لأني متأكد إن ربنا إللى بيصورنا في الأرحام، في يوم قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة».



وأضاف: «أن نجله عانى في تجديد بطاقته من أنثى إلى ذكر خلال عامين، الله يكون فى عون الابن إللي كده والإبنة إللي كده ويكون في عون أهلها لأنها مش ساهلة، وأنا كأب مهما حاولت مش هقدر أفكر زي ما هو بيفكر أو إيه المشاكل إللي هو حاسسها ومش قادر يقولها».