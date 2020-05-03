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اعرف مواصفاته.. انفيكس تطرح هاتف NOTE 7 عبر الانترنت

يأتي هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O ويوفر تجربة مشاهدة رائعة، يقدم الجهاز تجربة سلسة مدعومة بأداء وحدة المعالجة المركزية القوي مع قدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
Note 7
Note 7
كشفت Infinix، عن هاتفها الجديد NOTE 7 خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت في مصر، وحققت الشركة من نجاح كبير بنفاذ كمية الهواتف التي عرضتها الشركة من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال 5 دقائق من بداية حفل الإطلاق وهو ما اعتبرته ثقة كبيرة من المستهلك المصري في منتجات الشركة، وقال بنجامين مدير عام انفينكس موبايل، سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يخوض تجربة هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى اعجابه بسبب المواصفات القوية التي يتمتع بها.
وأضاف بنجامين" لقد زودنا الهاتف الجديد بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، والتي لا توجد سوي فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة وهذا جزء من رؤيتنا وشعارنا "المستقبل الآن" حيث نسعى لوضع تكنولوجيا المستقبل في متناول أيدي مستخدمينا في مصر وكافة دول
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تطبيق Here WeGo بديل خرائط جوجل على هواوي AppGallery

أصبح تطبيق "هير وي جو" Here WeGo متاحا للتنزيل عبر متجر تطبيقات هواوي "آب جاليري" Huawei AppGallery، وهو البديل لخدمة خرائط جوجل Google Maps الشهيرة على الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس، ومتاح "هير وي جو" حاليًا على هواتف هونر وهواوي، وتطبيق Here WeGo ليس تطبيقا جديدا، فهو موجود منذ عام 2013، وهو متاح على متجر جوجل بلاي، حيث تم تنزيله أكثر من 10 مليون مرة، وهو يقدم خدمة مشابهة لخرائط جوجل، بما فيها التجول وتحديثات حركة المرور في وقتها الفعلي ومعلومات النقل العام وحجوزات سيارات الأجرة وغيرها.
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إنتل تُطلق أسرع معالج في العالم بسرعة 5.3 جيجا هيرتز

أعلنت شركة إنتل اليوم عن إطلاق الجيل العاشر من سلسلة معالجات Intel® Core™ S-series للحواسيب المكتبية1، والذي يأتي بتردد يصل إلى 5.3 جيجا هيرتز لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب. ويحقق المعالج الجديد قدرات معالجة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز مع تقنية تعزيز السرعة الحرارية Thermal Velocity Boost2 ما يجعله الأفضل ضمن فئته على مستوى العالم. و"تلتزم إنتل في رسم ملامح مستقبل الألعاب القوية عبر فتح آفاق جديدة لترددات المعالجات وابتكار مزايا فريدة للمنصات الحاسوبية القابلة للتخصيص.
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شاومي تطرح هاتفيها ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S في مصر

كشفت شركة شاومي الصينية عن أحدث هواتفها في السق المصري وهما ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S لتلبية حاجة الشرائح السعرية المختلفة. ويأتي الهاتف Mi 10 بأفضل معالج تم تصنيعة علي مستوي العالم "كوالكوم 865"، وبسعة ذاكرة 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا، بالإضافة إلى كاميرات مدمجة للتصوير الاحترافي، والتي تعد من أفضل الكاميرات في العالم، لتقدم لمحبي التصوير إمكانات تضاهي التصوير السينمائى الإحترافى، يأتى الهاتف في فترة الحجز المسبق بهدايا قيمة تصل قيمتها إلى 4000 جنيه . ?
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