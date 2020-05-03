اعرف مواصفاته.. انفيكس تطرح هاتف NOTE 7 عبر الانترنت
يأتي هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O ويوفر تجربة مشاهدة رائعة، يقدم الجهاز تجربة سلسة مدعومة بأداء وحدة المعالجة المركزية القوي مع قدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي
تحرير:أحمد البرماوي
٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
Note 7
كشفت Infinix، عن هاتفها الجديد NOTE 7 خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت في مصر، وحققت الشركة من نجاح كبير بنفاذ كمية الهواتف التي عرضتها الشركة من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال 5 دقائق من بداية حفل الإطلاق وهو ما اعتبرته ثقة كبيرة من المستهلك المصري في منتجات الشركة، وقال بنجامين مدير عام انفينكس موبايل، سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يخوض تجربة هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى اعجابه بسبب المواصفات القوية التي يتمتع بها.
وأضاف بنجامين" لقد زودنا الهاتف الجديد بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، والتي لا توجد سوي فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة وهذا جزء من رؤيتنا وشعارنا "المستقبل الآن" حيث نسعى لوضع تكنولوجيا المستقبل في متناول أيدي مستخدمينا في مصر وكافة دول
وأضاف بنجامين" لقد زودنا الهاتف الجديد بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، والتي لا توجد سوي فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة وهذا جزء من رؤيتنا وشعارنا "المستقبل الآن" حيث نسعى لوضع تكنولوجيا المستقبل في متناول أيدي مستخدمينا في مصر وكافة دول العالم.
وألقى أندري روان مدير العلامة التجارية لإنفينكس في شمال أفريقيا، خلال الحدث الضوء على رحلة Infinix التجارية في مصر والطفرة التكنولوجية التي أحدثتها في فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، مؤكداً على سعي انفينكس المستمر لوضع المستخدم المصري فى طلعية المستخدمين حول العالم لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال منتجاتها المتميزة بأسعار مقبولة لتقدم أعلى قيمة مقابل السعر.
عمرو السروجي مدير المنتجات في شركه انفينكس مصر، أوضح أن أهم مميزات هاتف infinix Note 7 الجديد هو التصميم العصري والشاشة Infinity-O مع الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل، والتي تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، مع شاشة عرض Infinity-O الكبيرة مقاس 6.95 بوصات، يدعم الجهاز أيضًا تجربة ترفيه سلسة مدعومة بمعالج G70 عالي الاداء، ويأتي مزود ببطارية 5000 ملي أمبير ضخمه يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة.
يأتي NOTE 7 الجديد في 3 تصميمات لونية وهي الأسود الفضائي والأخضر والازرق مع أنماط دقيقة في الزجاج العاكس، ويأتي بسعر 2999 جنيه كما تتمتع الشاشة بضمان إضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجاناً.
وأوضح أنInfinix دخلت في شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية الناشئة Xpark، لأول مرة لإطلاق مجموعة محدودة من ترويج 300 هاتف من NOTE 7 (الإصدار 128 جيجابايت ذاكره داخليه + 6 جيجابايت من الذاكره العشوائيه)مع سوار Infinix XB05 الذكي وسماعات البلوتوث كحزمة هدايا. تم عرض المجموعة بسعر2999 جنيه فقط، والذي كان كثيرًا جذب مجموعة واسعة من المستهلكين ؛ تم بيع المجموعة كاملة الـ 300 هاتف بالهدايا في غضون دقيقة واحدة فقط بعد وقت نشر العرض الترويجي.
ويتميز هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O على الإطلاق من Infinix، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة، يدعم الجهاز أيضًا تجربة قوية و سلسة مدعومة بأداء وحدة المعالجة المركزية القوي مع قدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي والفيديو وتشمل: كاميرا رباعية AI بدقه عاليه 48 ميجابيكسل، تسمح للمستخدمين بالتصوير في مجموعة متنوعة من الظروف والأوضاع مثل كاميرا الماكرو وكاميرا مخصصه لقياس العمق لعزل الخلفيه الاحترافي ( البورتوريه) وكاميرا مخصصه للفيديو الليلي الفائق لالتقاط تفاصيل حية حتى في الظلام بدون فلاش.
وتشمل الميزات الأخرى تقنية الشحن السريع، وطريقة جديدة لفتح الهاتف بسرعة عالية من خلال قارئ البصمة المدمج بالجانب، وتكنولوجيا معالجة الصوت مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة لإنتاج أصوات أكثر وضوحًا ونقاء.