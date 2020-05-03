اعرف مواصفاته.. انفيكس تطرح هاتف NOTE 7 عبر الانترنت

يأتي هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O ويوفر تجربة مشاهدة رائعة، يقدم الجهاز تجربة سلسة مدعومة بأداء وحدة المعالجة المركزية القوي مع قدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م

Note 7

كشفت Infinix، عن هاتفها الجديد NOTE 7 خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت في مصر، وحققت الشركة من نجاح كبير بنفاذ كمية الهواتف التي عرضتها الشركة من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال 5 دقائق من بداية حفل الإطلاق وهو ما اعتبرته ثقة كبيرة من المستهلك المصري في منتجات الشركة، وقال بنجامين مدير عام انفينكس موبايل، سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون المستخدم المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يخوض تجربة هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى اعجابه بسبب المواصفات القوية التي يتمتع بها.

وأضاف بنجامين" لقد زودنا الهاتف الجديد بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، والتي لا توجد سوي فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة وهذا جزء من رؤيتنا وشعارنا "المستقبل الآن" حيث نسعى لوضع تكنولوجيا المستقبل في متناول أيدي مستخدمينا في مصر وكافة دول