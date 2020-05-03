سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفاصيل مشاركة «اورنج» في حملة «أهل مصر قد المسؤولية»

اورنچ مصر تتعاون مع مؤسسة "أهل مصر للتنمية" لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية للأطقم الطبية في مستشفيات الحجر صحي وتوفر سيارات المبيعات المتنقلة الخاصة بالشركة لتوزيعها
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م
اورانج مصر وأهل مصر
اورانج مصر وأهل مصر
تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت "اورنچ مصر" عن مشاركتها في حملة "أهل مصر قد المسؤولية" التي أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية والتي تستهدف توفير دعماً عاجلاً للمنظومة الصحية في مصر وتزويد المستشفيات بالاحتياجات اللازمة لحماية ومساندة الأطباء والمصابين في إطار محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد– 19". وتأتي الخطوة في إطار حرص الشركة على مساندة المجتمع المصري ومواصلة دورها التنموي والمجتمعي في ظل الظروف الحرجة، حيث قامت مؤسسة اورنچ بتوجيه تمويلات استثنائية مخصصة لمواجهة كورونا.
وقامت "اورنچ مصر" بتوجيه الدعم الي اكثر من جهة وكان اولها دعم مبني تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية بعد تحويله لمستشفى حجر صحي وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.وبموجب التعاون تساهم "اورنچ مصر" في توفير سيارات المبيعات المتنقلة الخاصة بالشركة لنقل وتوزيع المستلزمات الطبية الوقائية الي المستشفيات الحكومية والجامعية
اقرأ المزيد
حديد

تعديل تشريعي لفرض 10% رسوم على الحديد المستورد

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم من مناقشة بعض التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة، ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تكشف ضوابط وموعد عودة السياحة الداخلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن قطاع السياحة والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس "كورونا”، وذلك في ظل الأهمية البالغة للقطاع كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.?
وزير-الماليه

تفاصيل مشروع قانون الرسوم الإضافية على الانترنت والسجائر والبنزين

أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة. ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
القمح -5

التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (12)

جامعة أمريكية: وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا على مستوى العالم

أشارت تقديرات خبراء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف حالة على مستوى العالم، بحسب "د ب أ". وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة صباح اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالعدوى في أنحاء العالم وصل إلى مليون حالة. وأوضحت الجامعة أن غالبية حالات الوفيات (والتي بلغت إجمالا 60 ألفًا و115 حالة) حدثت في سبع دول رتبتها الجامعة تنازليًّا على النحو التالي: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والصين.
العمالة المصرية في السعودية

12 مليون جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين لدعم متضرري كورونا

أعلنت مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، عن تخصيص 6 ملايين و840 ألف جنيه، لشراء أجهزة طبية للمستشفيات الحكوميه ضمن باب «أسبوع الشفاء»، في ذكرى رحيل عملاقي الصحافة المصرية علي أمين في 3 أبريل عام 1976 ومصطفى أمين في 13 أبريل عام 1997، والذي يوافق يوم المستشفيات الذي خصصته المؤسسة لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد أجهزه بقيمة مليون جنيه لمستشفى قنا العام بقنا، و930 ألف جنيه لمستشفى منيا القمح بالشرقية ومبلغ مليون و662 ألف جنيه لمركز الفيروسات الكبدية بإدفو بمحافظة أسوان، كما تم توريد أجهزه بمبلغ 38 ألف جنيه لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
كورونا

تجاوزت إيطاليا.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسبانيا إلى 130 ألفًا

أعلنت إسبانيا عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليتجاوز العدد إيطاليا لتظل بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا، بحسب "د ب أ". وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 124736 من 117710 قبل يوم، بحسب بيانات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج. وظلت حالات الإصابة في إيطاليا ثابتة عند 119827. وفيما قد يعتبر بارقة أمل، تراجعت الوفيات الجديدة لليوم الثاني، حيث جرى تسجيل 809 وفيات إضافية على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11744.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]