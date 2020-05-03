سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعديل تشريعي لفرض 10% رسوم على الحديد المستورد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ م
الحديد
الحديد
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم من مناقشة بعض التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة، ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.
وتضمن نص البند 27 من المادة الأولي، أن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ،مضافًا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.ومن ناحيته قال
اقرأ المزيد
orange - ahl Masr

تفاصيل مشاركة «اورنج» في حملة «أهل مصر قد المسؤولية»

تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت "اورنچ مصر" عن مشاركتها في حملة "أهل مصر قد المسؤولية" التي أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية والتي تستهدف توفير دعماً عاجلاً للمنظومة الصحية في مصر وتزويد المستشفيات بالاحتياجات اللازمة لحماية ومساندة الأطباء والمصابين في إطار محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد– 19". وتأتي الخطوة في إطار حرص الشركة على مساندة المجتمع المصري ومواصلة دورها التنموي والمجتمعي في ظل الظروف الحرجة، حيث قامت مؤسسة اورنچ بتوجيه تمويلات استثنائية مخصصة لمواجهة كورونا.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تكشف ضوابط وموعد عودة السياحة الداخلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن قطاع السياحة والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس "كورونا”، وذلك في ظل الأهمية البالغة للقطاع كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.?
وزير-الماليه

تفاصيل مشروع قانون الرسوم الإضافية على الانترنت والسجائر والبنزين

أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة. ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
القمح -5

التموين: نستقبل 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتًا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 إبريل الماضي. وأضاف أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سداد المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة، وذكر أن محافظتي المنيا والشرقية من أكثر المحافظات الموردة للأقماح في مصر، مستطردًا: «كل المحافظات تقدم موسم توريد عالي، ونقدم منظومة متكاملة تصل إلى توريد القمح إلى المواطنين عبر رغيف الخبز».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]