تعديل تشريعي لفرض 10% رسوم على الحديد المستورد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ م

الحديد

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم من مناقشة بعض التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة، ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

وتضمن نص البند 27 من المادة الأولي، أن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ،مضافًا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.ومن ناحيته قال

وتضمن نص البند 27 من المادة الأولي، أن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ،مضافًا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.



ومن ناحيته قال طارق الجيوشي رئيس شركة الجيوشي للصلب، وعضو غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن التعديل التشريعي الجديد سيزيد من خسائر شركات الحديد والوكلاء وذلك في ظل معاناة السوق بالأساس من الركود وإنكماش الطلب، منوهاً أنه وفقاً للقرار الجديد سيصل حجم الأعباء الضريبية الملقاة على عاتق الشركات المستخدمة للحديد سواء كمدخل انتاج أو كمنتج نهائي ستصل لنخو 25.5% بما قد يفقد الشركات القدرة على المنافسة حتى بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.







