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نهاية سعيدة.. أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ ص
أحمد العوضي
أحمد العوضي
أعلن الفنان أحمد العوضي، زواجه، مساء الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن قام بتغيير حالته الاجتماعية إلى متزوج، دون الإشارة إلى اسم الزوجة أو كشف أي تفاصيل عنها، إلا أن كل الترجيحات تؤكد أنها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أثير جدل كبير حولهما منذ أسابيع، بعد اعترافهما بحبهما لبعض على السوشيال ميديا، خاصة وأن الفنانة الكوميدية غيرت هي الأخرى حالتها الاجتماعية يوم السبت الماضي إلى متزوجة.
وأعلن العوضي وياسمين، ارتباطهما بعد نشر كل منهما صورة تجمعه بالآخر على "انستجرام" علقا عليها بكلمة "بحبك"، ليخرج شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، ويثير حالة جدل كبيرة، إذ هاجم الثنائي ووجه لهما اتهامات عبر حسابه على فيسبوك، ليشتبك معه العوضي ويتبادلا الهجوم والاتهامات.ويعيش أحمد العوضي، هذه الأيام حالة
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رامز-جلال (1)

شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
ريهام حجاج

الجمهور: مين اللي قتل نهى في «لما كنا صغيرين»؟

أثار مسلسل "لما كنا صغيرين" الجدل حول مقتل نهى، والتي تجسدها الفنانة نسرين أمين، وأصبح الجمهور في حيرة ويتساءل: "مين اللي قتل نهى"، ويؤكد المخرج والفنانون، أنه ما زال هناك مفاجآت ستدهش الجمهور خلال الحلقات القادمة، فالغموض يحيط بالجميع الآن، إذ تختلف دوافع كل شخص لقتل نهى، ولكن الشكوك تتزايد حول محمود حميدة (سليم)، الذي يتاجر في المخدرات، وربما أخوها الشيخ حامد هو من فعل ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الجمهور أشاد أيضًا بدور الفنان خالد النبوي، وأطلقوا عليه "رئيس جمهورية التمثيل".
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سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.
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ياسمين عبد العزيز

الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.
دينا الشربيني (2)

دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.
امير-كرارة

صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
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