نهاية سعيدة.. أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ ص

أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي، زواجه، مساء الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن قام بتغيير حالته الاجتماعية إلى متزوج، دون الإشارة إلى اسم الزوجة أو كشف أي تفاصيل عنها، إلا أن كل الترجيحات تؤكد أنها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أثير جدل كبير حولهما منذ أسابيع، بعد اعترافهما بحبهما لبعض على السوشيال ميديا، خاصة وأن الفنانة الكوميدية غيرت هي الأخرى حالتها الاجتماعية يوم السبت الماضي إلى متزوجة.

وأعلن العوضي وياسمين، ارتباطهما بعد نشر كل منهما صورة تجمعه بالآخر على "انستجرام" علقا عليها بكلمة "بحبك"، ليخرج شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، ويثير حالة جدل كبيرة، إذ هاجم الثنائي ووجه لهما اتهامات عبر حسابه على فيسبوك، ليشتبك معه العوضي ويتبادلا الهجوم والاتهامات.ويعيش أحمد العوضي، هذه الأيام حالة