حر وغيوم نهارا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ ص

الأرصاد تعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليومالصغرى العظمىالقاهرة 19 32الإسكندرية 17 25مطروح 15 21السلوم 15 24سيوة 20 31بورسعيد 18 25دمياط 17 25الإسماعيلية 18 33السويس 19 32العريش 15 26رفح 14 26راس سدر 20 33نخل 18 31نويبع 22 30طابا 20 30شرم الشيخ 23 36الغردقة 22 33مرسى علم 21 32الفيوم 18 33بني سويف 18 33المنيا 20 34أسيوط