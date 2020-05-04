مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.

وتساءل منصور: "لماذا يعاتبون الزمالك على رحيل كهربا، وهو الذي هرب من النادي، مثل النقاز، رغم حصولهما على مستحقاتهما؟". وتابع: "لا يوجد حاليا من يسمى (ابن النادي)، نحن في زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى". وعن أسباب رفضه استئناف الدوري، أوضح: