رياضة

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
وتساءل منصور: "لماذا يعاتبون الزمالك على رحيل كهربا، وهو الذي هرب من النادي، مثل النقاز، رغم حصولهما على مستحقاتهما؟". وتابع: "لا يوجد حاليا من يسمى (ابن النادي)، نحن في زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى". وعن أسباب رفضه استئناف الدوري، أوضح:
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امير-مرتضى

أمير مرتضى: نسير في قضية النقاز بشكل صحيح

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن كثرة الانتقادات من الممكن أن تؤثر بالسلب على اللاعبين. وأوضح نجل رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "تصريحات أحمد بلال ضد مصطفى محمد، كانت من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا على لاعب صغير السن، وتؤدي لفقدان مصر موهبته، لكنه استغل ذلك بالإيجاب". وأردف أمير مرتضى منصور: "طارق حامد صاحب شخصية، ولم يتأثر بالهجوم عليه، ولا يضع أمامه الانتقادات، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".
حمد -حسام- ميدو

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
محمد- صلاح‎

لاعب واتفورد يكشف عن رد فعل صلاح عندما طلب قميصه

كشف الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، عن الطريقة التي حصل بها على قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في البريميرليج، التي خسرها الريدز بثلاثية نظيفة. وتحدث بوسيتو مع صحيفة أوليه الأرجنتينية، قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا، أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم؟ صلاح، ماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي."
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امير-مرتضى

أمير مرتضى: نسير في قضية النقاز بشكل صحيح

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن كثرة الانتقادات من الممكن أن تؤثر بالسلب على اللاعبين. وأوضح نجل رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "تصريحات أحمد بلال ضد مصطفى محمد، كانت من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا على لاعب صغير السن، وتؤدي لفقدان مصر موهبته، لكنه استغل ذلك بالإيجاب". وأردف أمير مرتضى منصور: "طارق حامد صاحب شخصية، ولم يتأثر بالهجوم عليه، ولا يضع أمامه الانتقادات، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي عن عودته للزمالك: النادي لا يرحب بي

اعترف باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد جماهير النادي الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، جاء ذلك في برنامج "أقر وأعترف" الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: "أعترف بخطئي عندما قمت بفعل إشارة خارجه لجماهير الأهلي، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي". وواصل مرسي قائلا: "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
مؤمن-سليمان (1)

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
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