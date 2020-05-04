الصين تسعى لقهر كورونا بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح جديد

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص

لقاح صيني جديد لمواجهة كورونا

قال باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" فى بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجربته بشريا بعد نجاحه فى الاختبار على الحيوانات، إذ تجرى الشركة حاليا 4 تجارب كلينيكية على اللقاح الذى لا يتجاوز حجمه نصف ميليليتر، بعد أن أثبت نجاعته على القردة، بحسب "روسيا اليوم"، التي أشارت إلى أنه جرى تغليف آلاف العبوات من اللقاح التي انتجته الصين وتستند على توليد عنصر طفيلي خامل، وجرى تغليفها بعبوات بيضاء وبرتقالية مع اسم "كورونا فاك".

وأرسلت الشركة، دفعات كبيرة من اللقاح الجديد للسلطات الطبية فى الصين للحصول على الموافقات، مؤكدة أنها قادرة على انتاجه على نطاق واسع وبكميات كبيرة جدا، مؤكدة أن اللقاح لم يترك أى آثار جانبية واضحة فى القردة، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر فى 16 أبريل. وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين