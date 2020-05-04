أمير مرتضى: نسير في قضية النقاز بشكل صحيح

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

أمير مرتضى منصور

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن كثرة الانتقادات من الممكن أن تؤثر بالسلب على اللاعبين. وأوضح نجل رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "تصريحات أحمد بلال ضد مصطفى محمد، كانت من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا على لاعب صغير السن، وتؤدي لفقدان مصر موهبته، لكنه استغل ذلك بالإيجاب". وأردف أمير مرتضى منصور: "طارق حامد صاحب شخصية، ولم يتأثر بالهجوم عليه، ولا يضع أمامه الانتقادات، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".

وأضاف المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ200 ألف دولار، والأهلي ضم الشحات بـ5 ملايين دولار، لكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة التي أضافت للزمالك"،وأكد نجل رئيس النادي، أنه لم يتدخل فى الجانب الفني على الإطلاق، خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء. وتابع:

وأضاف المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ200 ألف دولار، والأهلي ضم الشحات بـ5 ملايين دولار، لكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة التي أضافت للزمالك"،وأكد نجل رئيس النادي، أنه لم يتدخل فى الجانب الفني على الإطلاق، خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.



وتابع: "نتحمل جميعا فى الزمالك مسؤولية هروب كهربا والنقاز، وأيضا يجب الإشادة بنا، بعدما تعاقدنا مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.. هروب اللاعبين أمر وارد في جميع الأندية، وحدث مع الأهلي من قبل".



واعتبر أمير أن الزمالك يسير في قضية النقاز "بشكل صحيح"، حيث أرسل إلى المحكمة الرياضية "كل الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".



وعن كهربا، قال: "هو ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب للعديد من الأندية، واسم الناديين باقٍ واللاعب سيعتزل فى النهاية".