رياضة

أمير مرتضى: نسير في قضية النقاز بشكل صحيح

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن كثرة الانتقادات من الممكن أن تؤثر بالسلب على اللاعبين. وأوضح نجل رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "تصريحات أحمد بلال ضد مصطفى محمد، كانت من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا على لاعب صغير السن، وتؤدي لفقدان مصر موهبته، لكنه استغل ذلك بالإيجاب". وأردف أمير مرتضى منصور: "طارق حامد صاحب شخصية، ولم يتأثر بالهجوم عليه، ولا يضع أمامه الانتقادات، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".
وأضاف المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ200 ألف دولار، والأهلي ضم الشحات بـ5 ملايين دولار، لكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة التي أضافت للزمالك"،وأكد نجل رئيس النادي، أنه لم يتدخل فى الجانب الفني على الإطلاق، خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.   وتابع:
اقرأ المزيد
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
حمد -حسام- ميدو

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
محمد- صلاح‎

لاعب واتفورد يكشف عن رد فعل صلاح عندما طلب قميصه

كشف الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، عن الطريقة التي حصل بها على قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في البريميرليج، التي خسرها الريدز بثلاثية نظيفة. وتحدث بوسيتو مع صحيفة أوليه الأرجنتينية، قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا، أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم؟ صلاح، ماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي."
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
مؤمن-سليمان (1)

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
محمود الخطيب (1)

الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
حسام-حسن-1

حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]