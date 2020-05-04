كورونا في فلسطين.. اتجاه إلى تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

القدس

رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، توصية للرئيس محمود عباس، تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، إذ رأت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- ضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، وتكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.

ومن المقرر أن ينظر الرئيس بهذا الأمر غدا، وفى حال الموافقة تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين، مع ضرورة التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية. يشار إلى أن حالة الطوارئ انتهت عند منتصف