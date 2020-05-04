الأردن يفتح القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

الأردن ينتصر على كورونا - تعبيرية

قررت الحكومة الأردنية، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%، باستثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية. كما قررت السماح لوسائل النقل العام بالعمل فى جميع محافظات البلاد بسعة 50%، إضافة إلى السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردى والزوجي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأعلنت الحكومة، أيضا السماح للمطاعم ومحال الحلويات حتى الساعة السادسة بنظام المناولة وحتى الثامنة بخدمات التوصيل وإلغاء الالزام بفحص كورونا، وسمحت للمخابز ببيع الحلويات، شريطة أن تكون مغلفة ومعدة مسبقاً. وأعلن الأردن أمس تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الخارج -وبحسب سكاي نيوز-، وأول أمس