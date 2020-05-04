الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بـ«كورونا»

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

صفر إصابات ووفيات في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بمرض فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 3 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 82880 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنه تم تسجيل حالة واحدة مشتبه بإصابتها بالفيروس وافدة من الخارج في شنجهاي، فيما خرج 53 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 77766 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بحالة واحدة إلى 33 حالة.

وأضافت اللجنة أنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ 1675 حالة وافدة من الخارج بينها 1273 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 7392 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، كما تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض بينهم حالتان وافدتان من الخارج. وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1039 حالة



وأضافت اللجنة أنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ 1675 حالة وافدة من الخارج بينها 1273 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 7392 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، كما تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض بينهم حالتان وافدتان من الخارج.



وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1039 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و436 حالة في مقاطعة تايوان بما في ذلك ست حالات وفاة، فيما خرج 879 مريضا في هونج كونج و39 في ماكاو و332 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.



