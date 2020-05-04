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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بـ«كورونا»

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
صفر إصابات ووفيات في الصين
صفر إصابات ووفيات في الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بمرض فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 3 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 82880 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنه تم تسجيل حالة واحدة مشتبه بإصابتها بالفيروس وافدة من الخارج في شنجهاي، فيما خرج 53 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 77766 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بحالة واحدة إلى 33 حالة.
وأضافت اللجنة أنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ 1675 حالة وافدة من الخارج بينها 1273 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 7392 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، كما تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض بينهم حالتان وافدتان من الخارج. وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1039 حالة
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جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 على مدار 24 ساعة. وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر. وأضاف "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط". وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تخفف قيود «كورونا» وتعيد فتح الحدائق العامة

بدأت إيطاليا اليوم الإثنين إجراء تخفيف ضئيل للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي احتلت على أثره المرتبة الأولى في نسبة الوفيات على مستوى أوروبا، وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب، وذلك لأول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي. وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.
فيروس- كورونا (12)

الصين تسعى لقهر كورونا بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح جديد

قال باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" فى بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجربته بشريا بعد نجاحه فى الاختبار على الحيوانات، إذ تجرى الشركة حاليا 4 تجارب كلينيكية على اللقاح الذى لا يتجاوز حجمه نصف ميليليتر، بعد أن أثبت نجاعته على القردة، بحسب "روسيا اليوم"، التي أشارت إلى أنه جرى تغليف آلاف العبوات من اللقاح التي انتجته الصين وتستند على توليد عنصر طفيلي خامل، وجرى تغليفها بعبوات بيضاء وبرتقالية مع اسم "كورونا فاك".
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«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 135 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفيا خلال الساعات الـ24 الماضية استمرارا لتوجه انخفاض المعدل، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن أمس السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.
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دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
كورونا والحجر الصحي (7)

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.
لودريان

فرنسا تستدعي سفير الصين احتجاجا على سلسلة اتهامات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من الاتهامات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء "كوفيد-19"، ورفض وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، في بيان، تلك الاتهامات، معتبرا إياها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. ونشرت السفارة الصينية في فرنسا، على موقعها الإلكتروني، نصا مطولا بعنوان "استعادة الحقائق المشوهة - مشاهدات دبلوماسي صيني في باريس"، يشيد بنجاح بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وينتقد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية لتفشي الوباء.
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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
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