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رغد صدام تهدد بملاحقة مغتصبي أملاك عائلتها قضائيًا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
رغد صدام
رغد صدام
توعدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كل من يستحوذ على ممتلكات عائلتها بالمسائلة القانونية والملاحقة القضائية، وهددت بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية، ونشرت صورة لسيارة يغطيها الغبار عبر حسابها الرسمى ب "تويتر". وقالت رغد: "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها. وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط فى هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمسائلة". وفى وقت سابق هنأت رغد الشعب العراقي بالذكرى 32 لتحرير مدينة الفاو، التى تقع فى شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة ، خلال عملية "رمضان مبارك".
وكتبت رغد، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وعراقنا حر كفاونا الجميلة، نحتفل بانتصاراتنا على أرضنا الطاهرة بإذن الله، وتزاح هذه الغمة بكل ما فيها من سلبيات، كل عام والفاو والعراق بخير". وعلى جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن فيروس كورونا،
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السودان - كورونا

الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير النقل بـ«كورونا»

أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية". وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".
ميشال-عون

رئيس لبنان يتوقع الحصول على دعم دولي لمساندة بلاده

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان اتخذ قرارا بمساعدة نفسه، متوقعا الحصول على دعم دولي مواز يساند بلاده في الخروج من النفق الحالي. وقال عون، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع اللبناني، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدى فترة طويلة مترافقة مع فساد بالسلطة. وحدد وجوه الأزمة بالبلاد في أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على الاقتصاد، وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء فيروس كورونا.
مصطفى الكاظمي

جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.
الاردن

الأردن يفتح القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها

قررت الحكومة الأردنية، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%، باستثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية. كما قررت السماح لوسائل النقل العام بالعمل فى جميع محافظات البلاد بسعة 50%، إضافة إلى السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردى والزوجي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
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مصطفى الكاظمي

جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.
داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع عناصر داعش بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط خمسة عناصر من الحشد العشائري بين قتيل وجريح جراء اشتباكات مع مسلحي "داعش" في محافظة ديالى، إذ قال المصدر، إن اشتباكات جرت مساء اليوم بين الحشد العشائري وعناصر من تنظيم داعش في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح خمسة عناصر من الحشد العشائري بينهم قيادي في الحشد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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77 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء، لافتا أن الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262، وفقا لروسيا اليوم.
القوات-العراقية

انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار بالعراق ضد داعش

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في عمق صحراء المحافظة. وقالت القيادة، في بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قواتها تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية، وكان اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية أعلن، في بيان، في وقت سابق اليوم، أن قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي.
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