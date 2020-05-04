رغد صدام تهدد بملاحقة مغتصبي أملاك عائلتها قضائيًا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

رغد صدام

توعدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كل من يستحوذ على ممتلكات عائلتها بالمسائلة القانونية والملاحقة القضائية، وهددت بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية، ونشرت صورة لسيارة يغطيها الغبار عبر حسابها الرسمى ب "تويتر". وقالت رغد: "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها. وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط فى هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمسائلة". وفى وقت سابق هنأت رغد الشعب العراقي بالذكرى 32 لتحرير مدينة الفاو، التى تقع فى شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة ، خلال عملية "رمضان مبارك".

وكتبت رغد، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وعراقنا حر كفاونا الجميلة، نحتفل بانتصاراتنا على أرضنا الطاهرة بإذن الله، وتزاح هذه الغمة بكل ما فيها من سلبيات، كل عام والفاو والعراق بخير". وعلى جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن فيروس كورونا،