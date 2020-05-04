جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص

مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.

وأوضحت مصادر إخبارية ، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسى وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد اليوم الاثنين . ومن المرتقب أن يصوت البرلمان العراقي خلال جلسته غدا الثلاثاء على حكومة الكاظمى الوزارية، فيما ترجح بعض المصادر أن تعقد الجلسة الأربعاء