تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

البورصة - أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي لجميع المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 553.5 مليار جنيه.