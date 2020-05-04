17.8 ألف مواطن يحصلون على 174.5 مليون جنيه من مبادرة «حياة كريمة»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

وزيرة التخطيط هالة السعيد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لمحور التشغيل والتنمية الاقتصادية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي الجاري 19/ 2020، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة العام المالى 20 /2021 قد راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.

وأشارت السعيدـ إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56%. وحول محور التشغيل والتنمية الاقتصادية بمبادرة حياة كريمة، أكدت