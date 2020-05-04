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17.8 ألف مواطن يحصلون على 174.5 مليون جنيه من مبادرة «حياة كريمة»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
وزيرة التخطيط هالة السعيد
وزيرة التخطيط هالة السعيد
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لمحور التشغيل والتنمية الاقتصادية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي الجاري 19/ 2020، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة العام المالى 20 /2021 قد راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.
وأشارت السعيدـ إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56%. وحول محور التشغيل والتنمية الاقتصادية بمبادرة حياة كريمة، أكدت
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البورصة-المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي لجميع المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 553.5 مليار جنيه.
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تعديل تشريعي لفرض 10% رسوم على الحديد المستورد

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم من مناقشة بعض التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة، ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.
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تفاصيل مشاركة «اورنج» في حملة «أهل مصر قد المسؤولية»

تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت "اورنچ مصر" عن مشاركتها في حملة "أهل مصر قد المسؤولية" التي أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية والتي تستهدف توفير دعماً عاجلاً للمنظومة الصحية في مصر وتزويد المستشفيات بالاحتياجات اللازمة لحماية ومساندة الأطباء والمصابين في إطار محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد– 19". وتأتي الخطوة في إطار حرص الشركة على مساندة المجتمع المصري ومواصلة دورها التنموي والمجتمعي في ظل الظروف الحرجة، حيث قامت مؤسسة اورنچ بتوجيه تمويلات استثنائية مخصصة لمواجهة كورونا.
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الحكومة تكشف ضوابط وموعد عودة السياحة الداخلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن قطاع السياحة والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس "كورونا”، وذلك في ظل الأهمية البالغة للقطاع كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.?
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد. وخلال اللقاء أشادت السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تكشف أهداف وركائز «رؤية مصر 2030»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث، وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك لضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

بـ3 ركائز.. اعرف جهود الحكومة في القضاء على الجوع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، اليوم الإثنين، تقريرا حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة في تحقيقه، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني المصري يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني المتعلق بـ”القضاء على الجوع" وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022.
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