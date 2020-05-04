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الآن.. كلمة العلماء هي الأعلى والأصدق!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
كورونا
كورونا
(1) أكان لابد أن يتفشى وباء كورونا..؟!
نعم حتى ينتبه العالم إلى أهل الطب وفئة العلماء بكل تشكيلاتهم ودرجاتهم وتخصصاتهم العلمية والعملية؟ وهم في مثل هذه الظروف الكئيبة أبطال المشهد الدرامي العالمي بدافع الواجب قبل العاطفة الإنسانية، وقد حق لـ«نيويورك تايمز» الأمريكية، قبل أيام، أن تصفهم بـ«الأبطال» من العلماء والخبراء
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كورونا والاقتصاد

الآثار الاقتصادية ما بعد كورونا

النظرة المستقبلية للاقتصاد ما زالت غير مضمونة، حتى يتم الإعلان عن اكتشاف مصل لفيروس كورونا، وضبابية التاريخ المتوقع لاكتشاف المصل يعزز القوى الانكماشية في الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات النمو وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
الصين

اللحظة الكورونية الراهنة…!

(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والاقتصاد

الآثار الاقتصادية ما بعد كورونا

النظرة المستقبلية للاقتصاد ما زالت غير مضمونة، حتى يتم الإعلان عن اكتشاف مصل لفيروس كورونا، وضبابية التاريخ المتوقع لاكتشاف المصل يعزز القوى الانكماشية في الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات النمو وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
الصين

اللحظة الكورونية الراهنة…!

(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
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