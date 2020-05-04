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رئيس لبنان يتوقع الحصول على دعم دولي لمساندة بلاده

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
ميشال عون
ميشال عون
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان اتخذ قرارا بمساعدة نفسه، متوقعا الحصول على دعم دولي مواز يساند بلاده في الخروج من النفق الحالي. وقال عون، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع اللبناني، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدى فترة طويلة مترافقة مع فساد بالسلطة. وحدد وجوه الأزمة بالبلاد في أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على الاقتصاد، وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء فيروس كورونا.
وأضاف "لقد مرت علينا حقبة طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، المتواكبة مع فساد على مستوى السلطة، وترهل إداري، وفقدان المواطن اللبناني ثقته بدولته، الحكومة الحالية المكونة من إخصائيين غير مسيَّسين، في صدد الإعلان عن برنامج اقتصادي لانتشال لبنان من الانهيار الذي وصل إليه". وتابع "نحن ندرك أن بداية
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السودان - كورونا

الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير النقل بـ«كورونا»

أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية". وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".
مصطفى الكاظمي

جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.
رغد صدام

رغد صدام تهدد بملاحقة مغتصبي أملاك عائلتها قضائيًا

توعدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كل من يستحوذ على ممتلكات عائلتها بالمسائلة القانونية والملاحقة القضائية، وهددت بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية، ونشرت صورة لسيارة يغطيها الغبار عبر حسابها الرسمى ب "تويتر". وقالت رغد: "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها. وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط فى هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمسائلة". وفى وقت سابق هنأت رغد الشعب العراقي بالذكرى 32 لتحرير مدينة الفاو، التى تقع فى شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة ، خلال عملية "رمضان مبارك".
الاردن

الأردن يفتح القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها

قررت الحكومة الأردنية، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%، باستثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية. كما قررت السماح لوسائل النقل العام بالعمل فى جميع محافظات البلاد بسعة 50%، إضافة إلى السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردى والزوجي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
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ميشال-عون

عون: إقرار خطة اقتصادية مالية يوم تاريخي في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، ، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية، قائلة إن ذلك جاء بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة. وبدأت الحكومة اجتماعها قبل الظهر برئاسة الرئيس ميشال عون، وبعد 3 أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة، وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، وحصلت مواجهات بينهم وبين الجيش، خاصة في مدينة طرابلس. وفي وقت سابق اليوم، أكد عون، أن إقرار خطة اقتصادية - مالية يوم تاريخي للبنان.
احداث طرابلس - ليبيا

هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات

أفادت التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية، بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 81 عسكريا ما بين ضباط وجنود، وذلك خلال أحداث الشغب والمواجهات العنيفة التي وقعت خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية أمس، وانطوت على إحراق عدد من البنوك وقطع الطرق والتخريب والاعتداء المباشر على قوات الجيش. ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدهور الأوضاع.
التظاهر -في -لبنان (8)

مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
الجيش -اللبنانى (2)

الجيش اللبناني يحذر متظاهري طرابلس: لن نتهاون مع المخلين

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات، محذرًا أنه لن يتهاون مع أي مخل بالأمن. في المقابل أفاد مصدر بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، قائلا: إن هناك أنباء عن وقوع جرحى. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة، وفقا لسبوتنيك. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.
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