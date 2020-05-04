رئيس لبنان يتوقع الحصول على دعم دولي لمساندة بلاده

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان اتخذ قرارا بمساعدة نفسه، متوقعا الحصول على دعم دولي مواز يساند بلاده في الخروج من النفق الحالي. وقال عون، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع اللبناني، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدى فترة طويلة مترافقة مع فساد بالسلطة. وحدد وجوه الأزمة بالبلاد في أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على الاقتصاد، وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء فيروس كورونا.

وأضاف "لقد مرت علينا حقبة طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، المتواكبة مع فساد على مستوى السلطة، وترهل إداري، وفقدان المواطن اللبناني ثقته بدولته، الحكومة الحالية المكونة من إخصائيين غير مسيَّسين، في صدد الإعلان عن برنامج اقتصادي لانتشال لبنان من الانهيار الذي وصل إليه". وتابع "نحن ندرك أن بداية



وأضاف "لقد مرت علينا حقبة طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، المتواكبة مع فساد على مستوى السلطة، وترهل إداري، وفقدان المواطن اللبناني ثقته بدولته، الحكومة الحالية المكونة من إخصائيين غير مسيَّسين، في صدد الإعلان عن برنامج اقتصادي لانتشال لبنان من الانهيار الذي وصل إليه".



وتابع "نحن ندرك أن بداية نهوض لبنان تحتاج إلى دعم من أشقائه وأصدقائه، الكل بانتظار خطة الحكومة وقراراتها ليبني على الشيء مقتضاه".



وعن إمكانية الدعم الروسي للبنان في هذه الفترة قال عون: "روسيا كدولة عظمى وصديقة تاريخية للبنان، بإمكانها أن تشارك في الكثير من الخطوات لدعم خطة النهوض التي وافق مجلس الوزراء عليها".



وعن طبيعة المساعدة التي يمكن أن تقدمها روسيا لبلاده قال :"نحتاج إلى العمل السريع، والدعم الفوري، لأن قدرة الشعب اللبناني على الصمود تضاءلت".



