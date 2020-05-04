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الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير النقل بـ«كورونا»

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية". وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أكد الأحد، أن الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر، ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات التي أعلنتها الدولة وأنه "سيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين". وقال المجلس، في بيان أصدره صباح اليوم وأوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن
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إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
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