الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير النقل بـ«كورونا»

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

استمرار تفشي كورونا

أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية". وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أكد الأحد، أن الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر، ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات التي أعلنتها الدولة وأنه "سيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين". وقال المجلس، في بيان أصدره صباح اليوم وأوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أكد الأحد، أن الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر، ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات التي أعلنتها الدولة وأنه "سيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين".



وقال المجلس، في بيان أصدره صباح اليوم وأوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن "هذا التاكيد يأتي على خلفية أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم".



وأشار البيان إلى أنه "بينما تنشغل بلادنا كلها بمواجهة مرض كورونا وتسخر كل امكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم الأحد".







