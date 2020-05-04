«أدمازد» تكشف تأثير أزمة كورونا على خريطة الإعلانات

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

إعلانات الطرق

كشفت دراسة أعدتها شركة "«أدمازد»، أن أكثر من نصف لوحات القاهرة الكبرى بلا إعلانات خلال أبريل الماضي، مقارنة بنسبة إعلانات شاغرة بلغت فقط 18% في الشهر نفسه من العام الماضي، وأوضحت الدراسة، أن أغلب الشركات قررت الاستغناء عن الدعاية على اللوحات الإعلانية بالشوارع خلال أبريل الماضي، فيما احتلت إعلانات القطاع العقاري نحو 27% من المساحات الإعلانية المشغولة بالطرق، مقارنة بـ 43% في أبريل 2019. وأشارت الدراسة الى تراجع أيضا إعلانات شركات المنتجات سريعة التداول على أساس سنوي.

وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع الرعاية الصحية قفزة بنسبة 70% من إعلانات الطرق في أبريل 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ولكن هذه الزيادة ليست مرتبطة بالضرورة بوباء "كوفيد-19"، إذ أن معظمها متعاقد عليه منذ العام الماضي. وتوقعت شركة "أدمازد"، أن تعود معدلات إِشغال اللوحات الإعلانات بالطرق للزيادة