«أدمازد» تكشف تأثير أزمة كورونا على خريطة الإعلانات
٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
إعلانات الطرق
كشفت دراسة أعدتها شركة "«أدمازد»، أن أكثر من نصف لوحات القاهرة الكبرى بلا إعلانات خلال أبريل الماضي، مقارنة بنسبة إعلانات شاغرة بلغت فقط 18% في الشهر نفسه من العام الماضي، وأوضحت الدراسة، أن أغلب الشركات قررت الاستغناء عن الدعاية على اللوحات الإعلانية بالشوارع خلال أبريل الماضي، فيما احتلت إعلانات القطاع العقاري نحو 27% من المساحات الإعلانية المشغولة بالطرق، مقارنة بـ 43% في أبريل 2019.
وأشارت الدراسة الى تراجع أيضا إعلانات شركات المنتجات سريعة التداول على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع الرعاية الصحية قفزة بنسبة 70% من إعلانات الطرق في أبريل 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ولكن هذه الزيادة ليست مرتبطة بالضرورة بوباء "كوفيد-19"، إذ أن معظمها متعاقد عليه منذ العام الماضي.
وتوقعت شركة "أدمازد"، أن تعود معدلات إِشغال اللوحات الإعلانات بالطرق للزيادة
وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع الرعاية الصحية قفزة بنسبة 70% من إعلانات الطرق في أبريل 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ولكن هذه الزيادة ليست مرتبطة بالضرورة بوباء "كوفيد-19"، إذ أن معظمها متعاقد عليه منذ العام الماضي.
وتوقعت شركة "أدمازد"، أن تعود معدلات إِشغال اللوحات الإعلانات بالطرق للزيادة الشهر المقبل، ولكن من المنتظر أن تظل أقل من أرقام العام الماضي.
وأجرت الشركة دراستها بناء على نحو 1900 لوحة إعلانية ضخمة بالقاهرة الكبرى خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وقال مؤسس AdMazad عاصم ميمن إن تلقى السوق ضربة قوية في إبريل، حيث سجلنا انخفاضاً في حركة المرور في القاهرة بنسبة 45? بدءاً من الأسبوع الثالث من مارس، على الرغم من أن حركة السير كانت تكاد تماثل المعدلات الطبيعية في الأسبوع السابق لرمضان.