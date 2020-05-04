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نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 على مدار 24 ساعة. وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر. وأضاف "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط". وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.
وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة. وكانت السلطات في نيوزيلندا أعلنت إنها تمكنت من تعقب جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يعني القضاء على خطر تفشي الوباء. وقالت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن، إنه تم القضاء على تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي مشددة
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 234 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 234 حالة، وتسجيل 29 إصابة جديدة فقط منذ أمس الأحد حتى اليوم ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات إلى 16,237. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين عدد الاصابات توجد 93 حالة خطيرة منهم 72 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 62 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9,858 بالطفيفة، بينما تماثل 4961 شخصًا للشفاء.
شينزو-آبي (2)

اليابان تمدد الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى آخر مايو

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر بدء تخفيف القيود. وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 ابريل حتى 31 مايو وتشمل كافة المحافظات". وشملت في البداية الطوارئ التي أعلنها آبي في ابريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة البلاد. وكان يفترض أن تنتهي مدتها الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.
وزير التنمية الألماني جرد مولر

وزير ألماني يحذر من انتشار 40 فيروسًا جديدًا

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من انتشار عشرات الفيروسات الحيوانية التي قد تتسبب في حدوث جائحة مُماثلة لكورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19 القاتل الذي انتشر في العالم. وقال مولر في مقال نُشر بدير شبيجل: "يتحدث علماء الفيروسات عن حوالي 40 فيروسًا حيوانيًا آخر، قد يتسببون في حدوث جائحة مُماثلة لـسارس- كوف- 2". وذكر المسؤول الألماني أنه في عام 2018 حذر علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية من مرض X غير المعروف الناجحم عن فيروس ينقله الحيوان، وقالوا إنه قد يظهر في مكان ما على كوكب الأرض حيث تجتمع التنمية الاقتصادية بين الناس والحياة البرية معًا.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تخفف قيود «كورونا» وتعيد فتح الحدائق العامة

بدأت إيطاليا اليوم الإثنين إجراء تخفيف ضئيل للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي احتلت على أثره المرتبة الأولى في نسبة الوفيات على مستوى أوروبا، وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب، وذلك لأول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي. وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.
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كوريا - كورونا

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية القول، في تقريرها اليومي، إن من بين الحالات الجديدة هناك 9 حالات قادمة من الخارج، إلى جانب 7 حالات التقطت العدوى داخل البلاد، ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم أمس السبت في البر الرئيسي، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصين 82 ألفا و735 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 4 آلاف و632 حالة وفاة.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يرى رجلان - لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني، ولذا رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا أمس الجمعة، وذلك حسبما ذكر موقع "ستاف" الإعلامي المحلي. وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما، وذلك حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كورونا والحجر الصحي (7)

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.
أنجيلا-ميركل

قفزة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا بألمانيا

كشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 3 آلاف و834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 99 ألفا و225 حالة، وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددا عقب انخفاض لـ4 أيام متتالية، إذ سجلت أمس الإثنين 3 آلاف و677 إصابة، فيما سجل عدد الوفيات 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1607 وفيات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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