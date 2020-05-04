وزير ألماني يحذر من انتشار 40 فيروسًا جديدًا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

وزير التنمية الألماني جرد مولر

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من انتشار عشرات الفيروسات الحيوانية التي قد تتسبب في حدوث جائحة مُماثلة لكورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19 القاتل الذي انتشر في العالم. وقال مولر في مقال نُشر بدير شبيجل: "يتحدث علماء الفيروسات عن حوالي 40 فيروسًا حيوانيًا آخر، قد يتسببون في حدوث جائحة مُماثلة لـسارس- كوف- 2". وذكر المسؤول الألماني أنه في عام 2018 حذر علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية من مرض X غير المعروف الناجحم عن فيروس ينقله الحيوان، وقالوا إنه قد يظهر في مكان ما على كوكب الأرض حيث تجتمع التنمية الاقتصادية بين الناس والحياة البرية معًا.

ولفت إلى تحذير الخبراء من انتشار الفيروس بسرعة وانتقاله إلى عدة بلدان من خلال السفر خاصة في البلاد التي لا يوجد لديها إجراءات وقائية أو علاجية كافية، وتوقعوا أن تكون معدلات وفيات الفيروس أعلى من الأنفلونزا وأنه سيهز الأسواق المالية ، وتابع: "رغم هذه التحذيرات تفاجئ العالم من كوفيد-19". وأشار الوزير