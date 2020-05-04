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وزير ألماني يحذر من انتشار 40 فيروسًا جديدًا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
وزير التنمية الألماني جرد مولر
وزير التنمية الألماني جرد مولر
حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من انتشار عشرات الفيروسات الحيوانية التي قد تتسبب في حدوث جائحة مُماثلة لكورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19 القاتل الذي انتشر في العالم. وقال مولر في مقال نُشر بدير شبيجل: "يتحدث علماء الفيروسات عن حوالي 40 فيروسًا حيوانيًا آخر، قد يتسببون في حدوث جائحة مُماثلة لـسارس- كوف- 2". وذكر المسؤول الألماني أنه في عام 2018 حذر علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية من مرض X غير المعروف الناجحم عن فيروس ينقله الحيوان، وقالوا إنه قد يظهر في مكان ما على كوكب الأرض حيث تجتمع التنمية الاقتصادية بين الناس والحياة البرية معًا.
ولفت إلى تحذير الخبراء من انتشار الفيروس بسرعة وانتقاله إلى عدة بلدان من خلال السفر خاصة في البلاد التي لا يوجد لديها إجراءات وقائية أو علاجية كافية، وتوقعوا أن تكون معدلات وفيات الفيروس أعلى من الأنفلونزا وأنه سيهز الأسواق المالية ، وتابع: "رغم هذه التحذيرات تفاجئ العالم من كوفيد-19". وأشار الوزير
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 234 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 234 حالة، وتسجيل 29 إصابة جديدة فقط منذ أمس الأحد حتى اليوم ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات إلى 16,237. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين عدد الاصابات توجد 93 حالة خطيرة منهم 72 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 62 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9,858 بالطفيفة، بينما تماثل 4961 شخصًا للشفاء.
شينزو-آبي (2)

اليابان تمدد الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى آخر مايو

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر بدء تخفيف القيود. وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 ابريل حتى 31 مايو وتشمل كافة المحافظات". وشملت في البداية الطوارئ التي أعلنها آبي في ابريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة البلاد. وكان يفترض أن تنتهي مدتها الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 على مدار 24 ساعة. وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر. وأضاف "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط". وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تخفف قيود «كورونا» وتعيد فتح الحدائق العامة

بدأت إيطاليا اليوم الإثنين إجراء تخفيف ضئيل للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي احتلت على أثره المرتبة الأولى في نسبة الوفيات على مستوى أوروبا، وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب، وذلك لأول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي. وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.
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فيروس- كورونا (13)

كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.
الشرطة الألمانية

تظاهرات في ألمانيا ضد تدابير العزل الخاصة بكورونا

تجمع آلاف المتظاهرين في شتوتجارت والمئات في برلين ضد إجراءات العزل بسبب كورونا، وطالبوا بالالتزام بحرية التجمع وحرية العقيدة، إذ يخشى منتقدون أن يتم استغلال المظاهرات من جانب أصحاب نظريات المؤامرة واليمين الشعبوي، وطالب ميشائيل بالفيج، الداعي والمسؤول عن المظاهرة، التي وصفت بأنها "غير حزبية"، إلى الالتزام بالحقوق الأساسية بالدستور الألماني مثل حرية التجمع وحرية العقيدة. وقال بالفيج، وهو رائد في أعمال تكنولوجيا المعلومات إنه تواجد في المظاهرة السبت حوالي 5000 مشارك.
أجمل 10 مساجد حول العالم-7

ألمانيا تعتزم السماح بإقامة صلوات الجماعة مرة أخرى

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جاء ذلك وفقا لمسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدتها للمشاورات التي ستجريها المستشارة أنجيلا ميركل، مع رؤساء حكومات الولايات، اليوم الخميس، ونصت المسودة على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا. وكانت الحكومة الألمانية قررت، أمس الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب جائحة كورونا حتى 14 يونيو المقبل.
فيروس- كورونا (19)

أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".
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