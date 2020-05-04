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عباس يدعو دول «عدم الانحياز» لعقد مؤتمر دولي للسلام

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
محمود عباس
محمود عباس
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها اليوم الإثنين عبر تقنية "التواصل عن بعد" ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ويقوم الرئيس الفلسطيني خلال القمة التي دعا إليها رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس الدورة الحالية للحركة، باستعراض الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية لصالح حماية أبناء الشعب الفلسطيني، وأشاد بها العالم ومؤسساته المختلفة، لمواجهة جائحة "كورونا"
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انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 9 من عناصر الشرطة السورية إثر هجوم في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 9 من عناصر الشرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح اليوم الإثنين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة ارهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا. وقررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.
تونس

بدء رفع الحجر الصحي العام في تونس بشكل تدريجي

بدأ صباح اليوم الإثنين في تونس الرفع الجزئي للحجر الصحي العام في البلاد مع استعادة النشاط في عدد من القطاعات تدريجيا. وتوافد التونسيون من الحاملين لتصاريح العمل والتنقل على وسائل النقل العمومي مع بداية تطبيق حجر صحي موجه يسمح لقطاعات مثل التغذية والصحة والخدمات وللحرفيين والتجار وأصحاب الاعمال الحرة بالعودة إلى العمل. وفرضت الحكومة التونسية خطة حذرة لبداية رفع الحجر الصحي، إذ لن يكون مسموحا بتخطي نصف طاقة التشغيل في القطاعات المرخص لها بالعودة، والهدف من ذلك تفادي الاكتظاظ ونقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.
السودان - كورونا

الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير النقل بـ«كورونا»

أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية". وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".
ميشال-عون

رئيس لبنان يتوقع الحصول على دعم دولي لمساندة بلاده

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان اتخذ قرارا بمساعدة نفسه، متوقعا الحصول على دعم دولي مواز يساند بلاده في الخروج من النفق الحالي. وقال عون، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع اللبناني، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدى فترة طويلة مترافقة مع فساد بالسلطة. وحدد وجوه الأزمة بالبلاد في أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على الاقتصاد، وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء فيروس كورونا.
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الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
محمود-عباس (4)

عباس: كل الاتفاقات لاغية إذا ضم الاحتلال الضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاغية تماما إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، مضيفا: "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
رياض منصور

فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.
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