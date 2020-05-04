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أيقونة الرحمة بالإسكندرية.. شعاع أمل في محاربة كورونا

ميرفت السيد: رؤية أولادي تفصلها أسوار ولا أستطيع احتضانهم أو مصافحتهم لأكثر من شهرين
تحرير:محمد مجلي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
ميرفت السيد
ميرفت السيد
"الجيش الأبيض".. كلمة استحقها أطباء مصر الذين يضحون بحياتهم وأوقاتهم من أجل إسعاف وعلاج المرضى الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، وذلك بالمكوث داخل مستشفيات العزل لفترات طويلة لعلاج المرضى وضمن الإجراءات الاحترازية وهو ما ينطبق على الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، الملقبة بأيقونة الرحمة فى المحافظة التى كشفت أنها لم تلتق أسرتها منذ أكثر من شهرين متتاليين بسبب التزامها بالبقاء داخل المستشفى المخصصة للحجر الصحي، وعلاج المصابين بكورونا.
"عمرو وكريم .. وحشونى جدا ونفسي أحدهم فى حضنى"، هكذا استهلت الدكتورة ميرفت السيد، حديثها عن معانتها الكبيرة بسبب عدم تمكنها من رؤية أولادها، لمدة 66 يوما متتاليين، كاشفة أن علاقاتهم تنحصر فى مكالمات هاتفية أو تواصل عبر الانترنت وليس لوقت طويل. وأشادت الطبيبة، بدور زوجها مهندس ميكانيكا عبد المنصف أحمد،
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الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
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السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب السادة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
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عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
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طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
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فحص قرية المسيري في الإسكندرية بعد إصابة 18 شخصًا بكورونا

قامت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لسكان قرية المسيري، بإحدى قرى العامرية، غرب المدينة، لتوقيع الكشف الطبي وفحص الوضع الصحي لحالة سكان القرية وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل القرية لنحو 18 حالة، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة برفع تقرير طبي مفصل عن الوضع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ القرار سواء بعزل القرية من عدمه خلال المرحلة المقبلة.
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«بهجة ووداع وفراق».. كورونا يحصد روح مسنة وشفاء أخر بالإسكندرية

«بهجة ووداع وفراق».. هذا هو الحال داخل مستشفيات العزل الصحي فى محافظة الإسكندرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ما بين وداع حالات تماثلت للشفاء واستقبال حالات جديدة وأداء صلاة الجنازة، حيث أعلنت، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بغرب المدينة، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا والسماح له بمغادرة الحجر الصحي، بعد التأكد من الشفاء تماما، لافته أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بلغ 82 حالة حتى الآن.
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شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
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«كورونا في الإسكندرية».. مبادرة وشفاء 3 حالات جديدة

دعت أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مجموعة من الشباب للتفكير في تنفيذ مبادرة شبابية هدفها دعم الدولة المصرية في مواجهة انتشار الفيروس، إذ صمم المشاركون في المبادرة التي حملت اسم «شباب في صحة مصر»، وقاموا بعمل حملة داخل منطقة ميدان المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، وداخل الأسواق الشعبية والميادين العامة التي تشهد زحامًا كبيرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بتوزيع كمامات وجوانتيات على المواطنين بهدف حمايتهم من انتقال العدوى، بالإضافة إلى فحصهم من خلال بوابة التعقيم.
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