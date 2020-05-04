نائبة تقترح إلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية

تحرير:محمد محمود ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

النواب

? وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، لإلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية، للحد من أي تجمعات، وذالك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وقالت النائبة، إن اتجاه الحكومة نحو استئناف العمل في مختلف المصالح والمرافق الجماهيرية بعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنه من قبل رئيس الوزراء، أصبح ضروري ونحن في طريقنا لوضع خطة جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، هو الحد من التجمعات المرتقبة في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها شهدت توقفًا طويلًا، ومن المحتمل أن تشهد حالة من الازدحام والتكدس مع بدء العمل بها.

وأردفت النائبة، أن ذلك يتطلب إلغاء التعاملات الورقية، وإستحداث وسائل وآليات إلكترونية، لتلقي واستقبال طلبات المواطنين، عوضًا عن تسليم باليد.ولفتت إلى أن التعامل الإلكتروني يحقق مزايا عدة، حيث إن المعاملات الورقية تكلف خزانة الدولة سنوياً ملايين الجنيهات لشراء وطباعة الدورات المستندية علي اختلافها، علاوةً



وأردفت النائبة، أن ذلك يتطلب إلغاء التعاملات الورقية، وإستحداث وسائل وآليات إلكترونية، لتلقي واستقبال طلبات المواطنين، عوضًا عن تسليم باليد.



ولفتت إلى أن التعامل الإلكتروني يحقق مزايا عدة، حيث إن المعاملات الورقية تكلف خزانة الدولة سنوياً ملايين الجنيهات لشراء وطباعة الدورات المستندية علي اختلافها، علاوةً علي أنها تشغل حيزاً من دولاب العمل اليومي، وأكثر عرضةً للتلف، عن طريق الحرائق أو غيرها.



