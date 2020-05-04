سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائبة تقترح إلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية

تحرير:محمد محمود ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
النواب
النواب
? وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، لإلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية، للحد من أي تجمعات، وذالك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وقالت النائبة، إن اتجاه الحكومة نحو استئناف العمل في مختلف المصالح والمرافق الجماهيرية بعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنه من قبل رئيس الوزراء، أصبح ضروري ونحن في طريقنا لوضع خطة جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، هو الحد من التجمعات المرتقبة في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها شهدت توقفًا طويلًا، ومن المحتمل أن تشهد حالة من الازدحام والتكدس مع بدء العمل بها.
وأردفت النائبة، أن ذلك يتطلب إلغاء التعاملات الورقية، وإستحداث وسائل وآليات إلكترونية، لتلقي واستقبال طلبات المواطنين، عوضًا عن تسليم باليد.ولفتت إلى أن التعامل الإلكتروني يحقق مزايا عدة، حيث إن المعاملات الورقية تكلف خزانة الدولة سنوياً ملايين الجنيهات لشراء وطباعة الدورات المستندية علي اختلافها، علاوةً
اقرأ المزيد
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
الرئيس-السيسى

السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب السادة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
طارق-عامر (1)

طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
اقرأ المزيد من الأخبار
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

نائب يشيد بخطة الحكومة لعودة السياحة وتشغيل الفنادق

ثمن أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالضوابط الجديدة التي وضعهتا الحكومة للإقامة بالفنادق بالنسية للسياحة الداخلية بعد التنسيق بين وزارتي السياحة والصحة. وقال إدريس، إن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
وزير-الماليه

وزير المالية: الرسوم الجديدة على البنزين لن يترتب عليها زيادة الأسعار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحًا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.
مجلس-النواب (3)

برلمانيون: قرض صندوق النقد الجديد ضروري لمواجهة «كورونا»

قال نواب فى البرلمان، إن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يعد ضروريا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حيث تبحث الدولة عن الصالح العام واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، موضحين فى تصريحات لـ«التحرير»: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة ما سيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات انتشار كورونا. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقى، أن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة تبحث عن الصالح العام وتريد الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
مجلس-النواب (1)

برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]