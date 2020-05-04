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رسميا.. البرلمان يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
النواب
النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية. ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
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السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب السادة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
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عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
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طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
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البرلمان يوافق مبدئيًا على فرض حالة الطوارئ

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية، ومن المنتظر أن يعرض الأمر على الجلسة العامة. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.
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برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
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برلماني: الأطباء خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة حماية العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية والخدمات الطبية الطارئة الذين دائماً ما يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس التاجي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
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السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
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