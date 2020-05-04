الذهب ينخفض بالسوق المحلي وعيار 21 يسجل 744 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1699 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 744 جنيه. عيار 24: 850 جنيه. عيار 18: 638 جنيه. سعر جنيه الذهب: 5952 جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام