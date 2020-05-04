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قبل كورونا.. 15 مليار جنيه عائدات القلعة خلال 2019

نمو إيرادات القلعة بفضل أداء شركات طاقة عربية ومزارع دينا ونايل لوجيستيكس، وتشغيل مشروع المصرية للتكرير بكامل طاقته الإنتاجية مع توريد 3.1 مليون طن من المنتجات البترولية
تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
أحمد هيكل - القلعة
أحمد هيكل - القلعة
أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي الشركة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 14.9 مليار جنيه خلال عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 11%. ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لشركة طاقة عربية، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 31% لتسجل 7.7 مليار جنيه خلال عام 2019 بفضل الأداء القوي لقطاعات الغاز الطبيعي والكهرباء ونشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.
بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة الإيجابية لقطاع الطاقة الشمسية، كما شهدت شركة مزارع دينا التابعة للقلعة في قطاع الأغذية والأنشطة الزراعية، نمو الإيرادات وتحسن مستويات الربحية بفضل التدابير التي نفذتها الشركة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمزرعة إنتاج الألبان مع إجراء العديد من التوسعات بالشركة الاستثمارية لمنتجات
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بنزين

تفاصيل خصم 30 قرشا على كل لتر «مُباع» من البنزين والسولار

قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن قرار زيادة أسعار الوقود لن يمس المواطن بأى شئ، مؤكدا أنه لا تغيير فى أسعار بيع المواد البترولية المباعة لأى مواطن نهائيا وإنما تلك إجراءات بين وزارتى البترول والمالية. وأكد عثمان في تصريحات لـ"التحرير"، أن كان من المفترض خفض أسعار المواد البترولية فى شهر أبريل الماضى إلى أقل من السعر الحالى بنسبة تصل 5?، الذى أعلن عنه مؤخرا، خاصة أنه لم يتم تخفيض الأسعار 10? بل تم خفضها 5? فقط، حيث تم إنشاء صندوق لمواجهة الظروف الحالية يتم الاستفادة من تلك الانخفاض فى توجيهه لبعض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمواطنين.
طارق-عامر (1)

طارق عامر: 4 ترليون جنيه حجم الودائع والمدخرات بالبنوك

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغت 4 تريليونات جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها، مؤكدًا أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي، ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
وزير الزراعة في الجلسة المسائية للبرلمان

البرلمان يوافق على فرض رسوم تنمية على البنزين والسولار

وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون لتعديل قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة»، وأقر المجلس خلال جلسته العامة، اليوم، طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا لكل لتر سولار. وسأل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وزير المالية قائلاً: «هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار»، ليرد «معيط»: «على الاطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرش واحد لا في البنزين ولا في السولار».
الذهب (2)

الذهب ينخفض بالسوق المحلي وعيار 21 يسجل 744 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1699 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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بنزين

تفاصيل خصم 30 قرشا على كل لتر «مُباع» من البنزين والسولار

قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن قرار زيادة أسعار الوقود لن يمس المواطن بأى شئ، مؤكدا أنه لا تغيير فى أسعار بيع المواد البترولية المباعة لأى مواطن نهائيا وإنما تلك إجراءات بين وزارتى البترول والمالية. وأكد عثمان في تصريحات لـ"التحرير"، أن كان من المفترض خفض أسعار المواد البترولية فى شهر أبريل الماضى إلى أقل من السعر الحالى بنسبة تصل 5?، الذى أعلن عنه مؤخرا، خاصة أنه لم يتم تخفيض الأسعار 10? بل تم خفضها 5? فقط، حيث تم إنشاء صندوق لمواجهة الظروف الحالية يتم الاستفادة من تلك الانخفاض فى توجيهه لبعض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمواطنين.
أنابيب-الغاز

تفاصيل إطلاق «بتروتريد» خدمات لزيادة نسب تحصيل فواتير الغاز

تستهدف شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول والمسئولة عن تحصيل فواتير الغاز خطوات جديدة تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر بكافة قطاعاتها إلى التحول الرقمي، وهذا ما يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد عليه خلال توجيهاته لرئيس الشركة التي تقوم بتحصيل فواتير الغاز من 7 ملايين عميل ما بين منزلي وتجاري، حيث حققت الشركة مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات السنوية عن العام الماضي.
بترول (2)

لماذا فشلت اتفاقيات مصنع دمياط لإسالة الغاز؟

على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع الإسالة بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كلًا من: شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلا من: شركة إيني، وشركة سيجاس، إلا أنه منذ قليل تم إعلان الوزارة رسميا فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب.
دونالد ترامب

ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
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