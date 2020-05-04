اليابان تمدد الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى آخر مايو

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

رئيس الوزراء الياباني

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر بدء تخفيف القيود. وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 ابريل حتى 31 مايو وتشمل كافة المحافظات". وشملت في البداية الطوارئ التي أعلنها آبي في ابريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة البلاد. وكان يفترض أن تنتهي مدتها الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.

وأعلن خلال اجتماع مع لجنة خبراء تقدم المشورة للحكومة حول الوباء "عدد الإصابات الجديدة انخفض، لكن للأسف لم يصل للمستوى المطلوب"، مضيفاً "بما أن قطاع الصحة لا يزال تحت الضغط، نحتاج إلى تعاون الشعب". ولا يزال تفشي الوباء في اليابان محدودا نسبياً بالمقارنة مع أوروبا وأمريكا، حيث تسجل 15 ألف إصابة و510 وفيات. وذكرت