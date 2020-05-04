ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٢ م

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حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص. ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء. وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19. لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.

وقال ترامب في حديثه مع محطة فوكس نيوز: "أعتقد أنه سيكون لدينا لقاح بنهاية العام. قد يقول الأطباء لا ينبغي أن تقول ذلك. أنا أقول ما أعتقده ... أعتقد سيكون لدينا لقاح قريبا وليس بعد فترة". ومن بين الخبراء الذين لا يتفقون مع تفاؤل ترامب، دكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة،