ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف
٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٢ م
ترامب
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص.
ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء.
وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19.
لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
وقال ترامب في حديثه مع محطة فوكس
نيوز: "أعتقد أنه سيكون لدينا لقاح بنهاية العام. قد يقول الأطباء لا ينبغي
أن تقول ذلك. أنا أقول ما أعتقده ... أعتقد سيكون لدينا لقاح قريبا وليس بعد
فترة".
ومن بين الخبراء الذين لا يتفقون مع
تفاؤل ترامب، دكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات
المتحدة،
وقال ترامب في حديثه مع محطة فوكس
نيوز: "أعتقد أنه سيكون لدينا لقاح بنهاية العام. قد يقول الأطباء لا ينبغي
أن تقول ذلك. أنا أقول ما أعتقده ... أعتقد سيكون لدينا لقاح قريبا وليس بعد
فترة".
ومن بين الخبراء الذين لا يتفقون مع
تفاؤل ترامب، دكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات
المتحدة، وكبير مستشاري الصحة في انجلترا، كريس ويتي.
وكان دكتور فاوتشي قد قال من قبل إن
تطوير لقاح سوف يستغرق حوالي 18 شهرا، بينما قال بروفيسور ويتي الشهر الماضي إن
فرص الحصول على لقاح فعال، أو أي علاج آخر، خلال العام المقبل "ضئيلة
جدا".
ويهدف إجراء المقابلة في قاعة بلدية،
أو في تجمع يضم متفرجين يطرحون أسئلة، إلى إعادة بدء حملة ترامب الانتخابية، بدلا
من المسيرات.