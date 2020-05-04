إسرائيل تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 234 حالة

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

استمرار تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 234 حالة، وتسجيل 29 إصابة جديدة فقط منذ أمس الأحد حتى اليوم ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات إلى 16,237. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين عدد الاصابات توجد 93 حالة خطيرة منهم 72 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 62 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9,858 بالطفيفة، بينما تماثل 4961 شخصًا للشفاء.

وكانت الحكومة قد أكدت فتح بعض المدارس، الأحد، وقد تعيد الحكومة أيضًا فتح المتنزهات ومراكز التسوق والأسواق الخارجية قريبًا. وقرّرت الحكومة الإسرائيلية، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، اليوم الأحد بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود بقية الصفوف حتى موعد