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إسرائيل تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 234 حالة

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 234 حالة، وتسجيل 29 إصابة جديدة فقط منذ أمس الأحد حتى اليوم ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات إلى 16,237. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين عدد الاصابات توجد 93 حالة خطيرة منهم 72 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 62 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9,858 بالطفيفة، بينما تماثل 4961 شخصًا للشفاء.
وكانت الحكومة قد أكدت فتح بعض المدارس، الأحد، وقد تعيد الحكومة أيضًا فتح المتنزهات ومراكز التسوق والأسواق الخارجية قريبًا. وقرّرت الحكومة الإسرائيلية، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، اليوم الأحد بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود بقية الصفوف حتى موعد
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شينزو-آبي (2)

اليابان تمدد الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى آخر مايو

مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر بدء تخفيف القيود. وقال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 ابريل حتى 31 مايو وتشمل كافة المحافظات". وشملت في البداية الطوارئ التي أعلنها آبي في ابريل طوكيو وست مناطق أخرى قبل أن يجري توسيعها لكافة البلاد. وكان يفترض أن تنتهي مدتها الأربعاء، لكن الوزير المعني بالاستجابة لتفشي الوباء ياسوتوشي نيشيمورا قال في وقت سابق إن تسجيل إصابات جديد لا يزال متواصلاً.
وزير التنمية الألماني جرد مولر

وزير ألماني يحذر من انتشار 40 فيروسًا جديدًا

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من انتشار عشرات الفيروسات الحيوانية التي قد تتسبب في حدوث جائحة مُماثلة لكورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19 القاتل الذي انتشر في العالم. وقال مولر في مقال نُشر بدير شبيجل: "يتحدث علماء الفيروسات عن حوالي 40 فيروسًا حيوانيًا آخر، قد يتسببون في حدوث جائحة مُماثلة لـسارس- كوف- 2". وذكر المسؤول الألماني أنه في عام 2018 حذر علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية من مرض X غير المعروف الناجحم عن فيروس ينقله الحيوان، وقالوا إنه قد يظهر في مكان ما على كوكب الأرض حيث تجتمع التنمية الاقتصادية بين الناس والحياة البرية معًا.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 على مدار 24 ساعة. وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر. وأضاف "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط". وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تخفف قيود «كورونا» وتعيد فتح الحدائق العامة

بدأت إيطاليا اليوم الإثنين إجراء تخفيف ضئيل للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي احتلت على أثره المرتبة الأولى في نسبة الوفيات على مستوى أوروبا، وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب، وذلك لأول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي. وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.
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فيروس- كورونا (8)

انخفاض عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 301 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 301 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في انخفاض ملحوظ عن الحصيلة التي سجلتها في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 32 ألفا و822 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 210 آلاف و773 حالة، من جانبه أعلن المعهد الإسباني للإحصاء، اليوم، أن معدل البطالة، المرتفع أصلا في إسبانيا، سجل زيادة ليصل إلى نسبة 14.4% من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز".
كورونا والحجر الصحي (15)

ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة ليصل إلى 154 ألفا و175 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 140 حالة وفاة ليصل إلى 5 آلاف و640 حالة، ومن ناحية أخرى اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الآذان بما يتوافق مؤقتاًمع حالة انتشار فيروس كورونا، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس: "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الآذان للصلوات سيتحول إلى ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".
كورونا في إسرئيل

إسرئيل تسجل 9 وفيات جديدة بـ«كورونا» لترتفع إلى 167

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 167 حالة وفاة بعد تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن مسنا (96 عاما) توفي في مستشفى "لانيادو" في مدينة نتانيا، وكانت حالته خطيرة جدا، علما أنه عانى الكثير من الأمراض المزمنة، بينما أعلنت مستشفى "بوريا" في طبريا عن وفاة مسنة (85 عاما)، متأثرة بإصابتها، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، حيث كانت تمكث في بيت المسنين "يفنئيل" حيث توفي 18 مسنا جراء إصابتهم، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
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