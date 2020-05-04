مقتل 9 من عناصر الشرطة السورية إثر هجوم في درعا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م

تفجير سابق في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 9 من عناصر الشرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح اليوم الإثنين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة ارهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا. وقررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحكومة السورية فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الأحد - أن إجراءات الحظر المفروض ستكون من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات. من ناحية أخرى أعلنت وزارة النقل السورية عن بدء تسيير رحلاتها من اليوم لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من